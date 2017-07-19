Жителям Самарской области в первом полугодии 2017 года выдали потребкредитов более чем на 20 млрд рублей

По информации 4 100 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), за 6 месяцев 2017 года в России количество выданных кредитов на покупку потребительских товаров составило 7,12 млн, что на 28,9% больше, чем было выдано за аналогичный период 2016 года (5,53 млн. единиц). При этом объем выдачи потребкредитов за этот период достиг 990 млрд рублей, что на 38,4% больше, чем в 1 полугодии 2016 года (710 млрд рублей).

За 6 месяцев 2017 года самые высокие темпы роста объемов выданных кредитов на покупку потребительских товаров (среди 40 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) были отмечены в Санкт-Петербурге (58,4%), Белгородской области (52,8%), Волгоградской (50,8%) и Архангельской (50,3%) областях, а наименьшие — в Ярославской области (13,1%), Республике Саха (Якутия) (16,2%), Самарской области (22,5%) и Приморском крае (23,4%). К слову, в 63-м регионе с начала года общий объем выданных потребительских кредитов составил 20,5 млрд рублей, что на 3,8 млрд рублей больше, чем годом ранее.

"Банки восстановили свой "докризисный" аппетит к риску и наращивают выдачу потребительских кредитов, — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — В предыдущие пару лет банки ужесточали свою кредитную политику и сознательно сокращали объемы потребительского кредитования, выдавая кредиты только гражданам с хорошей кредитной историей и низкой долговой нагрузки. В настоящее время, на фоне стабилизации национальной экономики и адаптации к текущей ситуации на рынке, банки находят возможности для расширения необеспеченного кредитования. Кроме того, сами граждане стали оптимистичнее в отношении перспектив российской экономики и динамики собственных доходов. Однако пока реальные доходы населения снижаются, и этот фактор остается одним из главных рисков для розничного кредитования в стране".