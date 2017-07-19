16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
В СКС рассказали, почему абоненты не получили квитанции за июнь Как правильно провести поверку приборов учета Как не обмануться, сдавая ценные вещи под залог Житель Тольятти, попавший в "стоп-лист" банка, восстановил свои права Какие запреты действуют для владельцев домашних животных во время их выгула

Права потребителя

За полгода в аэропорту "Курумоч" было задержано 400 чемоданов с запрещенными продуктами

САМАРА. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 73
Версия для печати

За первое полугодие 2017 года государственными инспекторами отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Самарской области в международном аэропорту "Курумоч" в ручной клади пассажиров была досмотрена 401 партия подконтрольной продукции, в которых было обнаружено 400 партий подконтрольной продукции домашнего производства, провозимой из государств ближнего зарубежья без ветеринарных сопроводительных документов.

В частности, у прибывших пассажиров аэропорта не было допущено к перемещению 353 партии молока и молочной продукции общим весом 484,155 кг, из них:

Из Республики Армения 78 партий — 163,51 кг.
Из Республики Таджикистан — 198 партий 243,88 кг.
Из Республики Узбекистан — 76 партий 83,365 кг.

19 партий мяса и мясной продукции (31,2 кг), в том числе:

Из Республики Армения — 12 партий — 20,95 кг.
Из Республики Таджикистан — 3 партии — 6,05 кг
Из Республики Узбекистан — 4 партии  — 4,2 кг.

Иного сырья животного происхождения - 3 партии (7 кг), в том числе:

Из Республики Узбекистан — 1 партия 4,1 кг
Из Республики Таджикистан — 2 партии — 2,9 кг.

Весь груз в количестве 567,56 кг был уничтожен в мусоросжигательной печи МАЭ "Курумоч".

Как отмечают в Россельхознадзоре, в данный момент запрещен ввоз в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях для личного пользования физическими лицами подконтрольных товаров из третьих стран без разрешения и без ветеринарного сертификата страны отправления товара (за исключением ввоза до 5 кг включительно в расчете на одно физическое лицо готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке, при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны производителя указанного товара и страны вывоза).

Теги: Самара Россельхознадзор продукты запрет аэропорт Курумоч таможня

Что вы слушаете по радио?

Музыку
Новости
Ток-шоу
Политические передачи
Юмористические программы
Всего проголосовало 195
архив опросов

Последние комментарии

Ирина Кватро 12 мая 2017 12:04 Александр Терентьев: "Посетители ресторанов должны иметь право выбора между "хмельным" и безалкогольным пивом"

Дело все в том, что этот "предводитель-посетитель ресторанов" по фамилии Терентьев, сам не может определиться: с кем он - с "коммунистами" или с "большевиками", со спиртным или безалкогольным, с мужиком или с бабой? А всё потому что, окончив КуАИ в своё время, он в отличие от комсорга своей группы "Святого", не попал под статью за спекуляцию и почему-то не "сел", наверное, благодаря тёте - великой и ужасной предводительнице и хозяйке универмага на ул. Революционной.

Наталия Бочарова 23 марта 2016 10:52 Скандальное движение потребителей "Хрюши против" пришло в Самару

они такие няшки, мне нравятся мордашки этих хрюш! Но почему-то когда я сама хочу найти просрочку, в той же пятерочке - все чисто! Что я делаю не так? В чем секрет их успеха? И в чем успех?

Фото на сайте

Квасная правда: что скрывается за лотками и этикетками?

Квасная правда: что скрывается за лотками и этикетками?

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6