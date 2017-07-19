За полгода в аэропорту "Курумоч" было задержано 400 чемоданов с запрещенными продуктами

За первое полугодие 2017 года государственными инспекторами отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Самарской области в международном аэропорту "Курумоч" в ручной клади пассажиров была досмотрена 401 партия подконтрольной продукции, в которых было обнаружено 400 партий подконтрольной продукции домашнего производства, провозимой из государств ближнего зарубежья без ветеринарных сопроводительных документов.
В частности, у прибывших пассажиров аэропорта не было допущено к перемещению 353 партии молока и молочной продукции общим весом 484,155 кг, из них:
19 партий мяса и мясной продукции (31,2 кг), в том числе:
Из Республики Армения — 12 партий — 20,95 кг.
Из Республики Таджикистан — 3 партии — 6,05 кг
Из Республики Узбекистан — 4 партии — 4,2 кг.
Иного сырья животного происхождения - 3 партии (7 кг), в том числе:
Из Республики Узбекистан — 1 партия 4,1 кг
Из Республики Таджикистан — 2 партии — 2,9 кг.
Весь груз в количестве 567,56 кг был уничтожен в мусоросжигательной печи МАЭ "Курумоч".
Как отмечают в Россельхознадзоре, в данный момент запрещен ввоз в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях для личного пользования физическими лицами подконтрольных товаров из третьих стран без разрешения и без ветеринарного сертификата страны отправления товара (за исключением ввоза до 5 кг включительно в расчете на одно физическое лицо готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке, при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны производителя указанного товара и страны вывоза).
Из Республики Армения 78 партий — 163,51 кг.
Из Республики Таджикистан — 198 партий 243,88 кг.
Из Республики Узбекистан — 76 партий 83,365 кг.