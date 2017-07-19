За полгода в аэропорту "Курумоч" было задержано 400 чемоданов с запрещенными продуктами

За первое полугодие 2017 года государственными инспекторами отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Самарской области в международном аэропорту "Курумоч" в ручной клади пассажиров была досмотрена 401 партия подконтрольной продукции, в которых было обнаружено 400 партий подконтрольной продукции домашнего производства, провозимой из государств ближнего зарубежья без ветеринарных сопроводительных документов.

В частности, у прибывших пассажиров аэропорта не было допущено к перемещению 353 партии молока и молочной продукции общим весом 484,155 кг, из них:

19 партий мяса и мясной продукции (31,2 кг), в том числе:

Иного сырья животного происхождения - 3 партии (7 кг), в том числе:

Весь груз в количестве 567,56 кг был уничтожен в мусоросжигательной печи МАЭ "Курумоч".

Как отмечают в Россельхознадзоре, в данный момент запрещен ввоз в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях для личного пользования физическими лицами подконтрольных товаров из третьих стран без разрешения и без ветеринарного сертификата страны отправления товара (за исключением ввоза до 5 кг включительно в расчете на одно физическое лицо готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке, при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны производителя указанного товара и страны вывоза).