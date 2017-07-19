За неделю в Самаре подешевели овощи

По данным Самарастата, с 10 по 17 июля 2017 года на региональном рынке наблюдалось незначительное снижение цен на товары повседневного потребления. Вместе с тем по ряду позиций произошло значительное падение. Так, капуста белокочанная подешевела в среднем до 40,87 рублей за килограмм (-17,53%), морковь - до 50 рублей (-3%), огурцы свежие - до 59,18 рублей (-8,08%), помидоры - до 107,46 рублей за килограмм (-3,55%).