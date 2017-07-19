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За неделю в Самаре подешевели овощи

САМАРА. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным Самарастата, с 10 по 17 июля 2017 года на региональном рынке наблюдалось незначительное снижение цен на товары повседневного потребления. Вместе с тем по ряду позиций произошло значительное падение. Так, капуста белокочанная подешевела в среднем до 40,87 рублей за килограмм (-17,53%), морковь - до 50 рублей (-3%), огурцы свежие - до 59,18 рублей (-8,08%), помидоры - до 107,46 рублей за килограмм (-3,55%).

Теги: Самарастат овощи цены продукты

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Андрей Борсуков 28 ноября 2016 11:57 Первую Всероссийскую ярмарку в Самаре посетили 26 тысяч человек

Ярмарка дорогая. Привожу цены по рыбе. Навагу в субботу я купил на Норде за 140 рублей за кг. На ярмарке это рыба стоила 255 за кг. А корюшке на яр марке продавали больше чем за 400 рублей за кг. Хотя две недели назад я купил подобную рыбу на рынке в 15 мкр за 275 рублей. Не буду утверждать, но как показалось мед продавали китайский, так на замеченных мной пластмассовых флягах были иероглифы. Выбор чая ничего. Но тоже можно употребить слова Плюшкина....Чай напиток дорогой. А сырные рулеты в соседнем с ярмаркой перекрестком на 200 рублей дешевле. В следующий раз цены должны адекватнее

Михаил Вдовин 17 мая 2016 11:22 Открытие гипермаркета "Лента" в "Авроре" перенесено на конец мая

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