"Балтика-Самара" выпустила новое безалкогольное пиво с пшеничным вкусом

В линейке безалкогольного бренда "Балтика 0" появился новый сорт — нефильтрованное пшеничное пиво. Новинку уже можно найти в магазинах по всей России.

В марте 2017 года завод "Балтика-Самара" запустил производство безалкогольного пива. Это стало возможно благодаря новому оборудованию, которое позволяет применять наиболее совершенный на сегодняшний день способ получения безалкогольного пива — технологию диализа, удаления алкоголя из готового пива.

"Балтика 0 Нефильтрованное Пшеничное" благодаря использованию пшеничного солода обладает ароматом с пряно-цитрусовыми нотками и янтарным матовым цветом, свойственным нефильтрованным сортам.

Новинка выпускается в алюминиевой банке небесно-голубого цвета с изображением пшеничного колоса и рукописной надписью "нефильтрованное".

"Запуская новый сорт, мы поддерживаем тех, кто выбирает активный образ жизни, но при этом не готов отказывать себе в удовольствии выпить настоящего пива", - говорит Виктория Павликова, бренд-менеджер "Балтика 0".

Отметим, что пивоваренная компания "Балтика" расширила линейку сортов бренда "Балтика 0" на фоне роста сегмента безалкогольного пива в 2016 году на 12% и популяризации темы здорового образа жизни. На сегодняшний день безалкогольный бренд успешно выпускают на четырех заводах компании: в Санкт-Петербурге, Туле, Ростове-на-Дону и в Самаре.