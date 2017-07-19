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Права потребителя

В СКС рассказали, почему абоненты не получили квитанции за июнь

САМАРА. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Самарские коммунальные системы" разъяснили ситуацию с доставкой платежных документов за услуги водоснабжения и водоотведения

Как сообщают в пресс-службе компании, некоторым абонентам ООО "СКС" квитанции на оплату предоставленных услуг приходят с опозданием. Директор по сбытовой деятельности ООО "СКС" Елена Боева объяснила, с чем это связано и как правильно поступить абоненту в создавшейся ситуации.

"Основная причина — это внедрение нового программного обеспечения. Напомню, количество абонентов, которые получают прямую квитанцию ООО "СКС" в многоквартирных домах, приближается к 350 тыс. С помощью новой программы мы сможем выставлять квитанции быстрее и ликвидируем территориальную привязку наших абонентов к центрам обслуживания клиентов. Единая информационная база позволит абоненту получить необходимую услугу и информацию в любом центре".

Сообщается, что на 19 июля на новую систему переведено 292 тыс. абонентов. В течение августа-сентября 2017 процесс будет завершен, и проблема с задержкой доставки квитанций будет исключена.

"Если абонент не получил квитанцию до 10 числа, можно распечатать квитанцию с сайта ООО "СКС" (в разделе "личный кабинет") или оплатить по квитанции прошлого месяца. Если будут небольшие отклонения по сумме начисления, переплата или недоплата, то они будут учтены в следующем месяце. За это переживать не нужно, сообщают в ресурсоснабжающей организации.

Между тем, многие абоненты, особенно пенсионного возраста, беспокоятся, что задержка с оплатой отразится на компенсации. Кто в этом случае будет нести ответственность?

В компании отвечают, что если абонент своевременно оплатит ориентировочную сумму по предыдущей квитанции, то сможет без задержки получить компенсацию. Если все же до конца месяца оплатить не удастся, и оплата за водоснабжение от абонента поступит в следующем месяце, компенсация также будет впоследствии предоставлена.

"Я приношу свои искренние извинения за неудобства, с которыми иногда сталкиваются наши абоненты, - говорит Елена Боева. - Хочу заверить, что мы очень хотим сделать наше общение с жителями максимально прозрачным, доступным, легким и удобным для абонента".

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