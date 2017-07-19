В СКС рассказали, почему абоненты не получили квитанции за июнь

"Самарские коммунальные системы" разъяснили ситуацию с доставкой платежных документов за услуги водоснабжения и водоотведения
Как сообщают в пресс-службе компании, некоторым абонентам ООО "СКС" квитанции на оплату предоставленных услуг приходят с опозданием. Директор по сбытовой деятельности ООО "СКС" Елена Боева объяснила, с чем это связано и как правильно поступить абоненту в создавшейся ситуации.
"Основная причина — это внедрение нового программного обеспечения. Напомню, количество абонентов, которые получают прямую квитанцию ООО "СКС" в многоквартирных домах, приближается к 350 тыс. С помощью новой программы мы сможем выставлять квитанции быстрее и ликвидируем территориальную привязку наших абонентов к центрам обслуживания клиентов. Единая информационная база позволит абоненту получить необходимую услугу и информацию в любом центре".
Сообщается, что на 19 июля на новую систему переведено 292 тыс. абонентов. В течение августа-сентября 2017 процесс будет завершен, и проблема с задержкой доставки квитанций будет исключена.
"Если абонент не получил квитанцию до 10 числа, можно распечатать квитанцию с сайта ООО "СКС" (в разделе "личный кабинет") или оплатить по квитанции прошлого месяца. Если будут небольшие отклонения по сумме начисления, переплата или недоплата, то они будут учтены в следующем месяце. За это переживать не нужно, сообщают в ресурсоснабжающей организации.
Между тем, многие абоненты, особенно пенсионного возраста, беспокоятся, что задержка с оплатой отразится на компенсации. Кто в этом случае будет нести ответственность?
В компании отвечают, что если абонент своевременно оплатит ориентировочную сумму по предыдущей квитанции, то сможет без задержки получить компенсацию. Если все же до конца месяца оплатить не удастся, и оплата за водоснабжение от абонента поступит в следующем месяце, компенсация также будет впоследствии предоставлена.
"Я приношу свои искренние извинения за неудобства, с которыми иногда сталкиваются наши абоненты, - говорит Елена Боева. - Хочу заверить, что мы очень хотим сделать наше общение с жителями максимально прозрачным, доступным, легким и удобным для абонента".
Последние комментарии
Дело все в том, что этот "предводитель-посетитель ресторанов" по фамилии Терентьев, сам не может определиться: с кем он - с "коммунистами" или с "большевиками", со спиртным или безалкогольным, с мужиком или с бабой? А всё потому что, окончив КуАИ в своё время, он в отличие от комсорга своей группы "Святого", не попал под статью за спекуляцию и почему-то не "сел", наверное, благодаря тёте - великой и ужасной предводительнице и хозяйке универмага на ул. Революционной.
они такие няшки, мне нравятся мордашки этих хрюш! Но почему-то когда я сама хочу найти просрочку, в той же пятерочке - все чисто! Что я делаю не так? В чем секрет их успеха? И в чем успех?