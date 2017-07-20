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Досуг Отдых

"ГудОК" раскрыл карты предстоящего фестиваля Food Fest

САМАРА. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вчера, 19 июля, в недавно открывшейся кофейне CoffeeCoffee в ТРК "ГудОк" прошел пресс-завтрак. Здесь присутствовали главные партнеры фестиваля еды, который пройдет в торгово-развлекательном комплексе в ближайшие выходные. В прошлом году фестиваль собрал более 10 тыс. человек.

Фото: Архив «ВН»

Напомним, Food Fest будет проходить на территории "Гудка" с 22 по 23 июля с 9:00 до 23:00. Основная цель фестиваля — развитие и популяризация культуры еды и напитков, сферы общественного питания, поднятие профессионального уровня самарских рестораторов и т.д. Гостей ждут конкурсы, мастер-классы, двухдневный вкусный и познавательный марафон, а также шоу-программа. На фестивале будут работать десять площадок, где каждый сможет найти себе развлечение и угощение по вкусу.

Также на Food Fest пройдет конкурс для поваров и любителей, в котором сможет принять участие абсолютно каждый. Среди специально приглашенных гостей на фестивале будет присутствовать шеф-повар кулинарной студии Live Kitchen — ведущий на телеканалах ОРТ, РЕН-ТВ и "Пятница" Сергей Кузнецов, председатель Самарской гильдии шеф-поваров Константин Маковецкий, а также руководитель проекта координации услуг питания клиентских групп АНО "Дирекция-2018", преподаватель, эксперт, консультант сферы HoReCa Светлана Луазье.

"Такой фестиваль — это гордость для любого города, — рассказала Волга Ньюс Светлана Луазье. — Чем больше "вкусных" событий в любом городе, тем выше его активные жизненные показатели, тем выше уровень его культуры. Человек должен уметь получать удовольствие от питания. Сегодня, к сожалению, этому нигде не учат, не прививают это умение с детства. Наша главная задача, как специалистов ресторанной сферы, научить людей наслаждаться процессом потребления пищи, понимать какой напиток лучше сочетается с тем или иным блюдом, какой ресторан лучше выбрать в той или иной ситуации".

Изюминкой пресс-завтрака стал мастер-класс от шеф-повар ресторана "Ферма" Ивана Жуковкина по приготовлению фуршетной закуски с соусом тар-тар и креветками. Для начала повар обжарил креветки с розмарином в оливковом масле, затем потушил в соусе терияки, после чего мелко нарезал причудливый фрукт питахайя, приправив получившееся блюдо оливковым маслом. В итоге обжаренные креветки шеф-повар выложил на воздушные рисовые чипсы и полил соусом из кокосового молока. Подавалась необычная закуска очень эффектно — на высушенных водорослях.

На мероприятии также присутствовал директор гипермаркета "Лента" в ТК "ГудОк" Андрей Жуйков. "Лента", который спонсирует кульминационный момент фестиваля — битву поваров, представит им свои продукты.

Теги: ТЦ Гудок Самара Food Fest досуг общепит кафе рестораны

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