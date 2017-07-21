В Самаре продолжается распределение свободных мест в детских садах

24 июля в Самаре продолжится распределение свободных мест в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на новый 2017-2018 учебный год, сообщает пресс-служба мэрии Самары.

Для успешного проведения процедуры Департамент образования Администрации Самары рекомендует родителям проверить данные, указанные в заявлении в автоматизированной информационной системе "Автоматизированная система управления региональной системой образования" (модуль "Е-услуги. Образование"). Это можно сделать, обратившись как в одно из МОО, указанных в заявлении, так и в любой из МФЦ. Также в МФЦ рекомендуется обратиться в случае обнаружения в заявлении неточностей и утративших силу сведений.

В администрации города обращают внимание, что информация об имеющихся в МОО свободных местах по состоянию на 20.07.2017 в ближайшее время будет размещена на странице Департамента образования сайта Администрации городского округа Самара в разделе "Департамент информирует".

Напомним, что родители имеют право выбора предпочитаемых дошкольных учреждений с учетом реализуемых образовательных программ (не более пяти МОО в порядке убывания предпочтения). Для добавления выбранного дошкольного учреждения в заявление родители могут обратиться в МФЦ.

Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке на основании следующих критериев:

О предоставлении места для ребенка в МОО родителям сообщат специалисты МОО в соответствии с указанными в заявлении контактными данными. Самостоятельно с результатами распределения мест можно ознакомиться, обратившись на сайт www.es.asurso.ru и заполнив поле индивидуальным номером своего обращения.







