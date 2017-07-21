За год объемы розничной торговли в регионе упали на 5,1%

В 2016 году численность работников розничной торговли (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами), а также предприятий по ремонту бытовых изделий и предметов личного пользования Самарской области составила 69,1 тыс.человек или 6,5% от общей численности работников в целом по региону.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников розничной торговли составила 71% от среднемесячной начисленной заработной платы работников в целом по экономике, сообщает Самарастат.

Вместе с тем, в 2016 году в сегменте розничной торговли произошло снижение интенсивности продаж. Оборот розничной торговли в Самарской области за 2016 год составил 599 млрд рублей или 94,9% к итогу 2015 года. В первом полугодии текущего года оборот розничной торговли соответствовал 292 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составило 98,3% к соответствующему периоду 2016 года.

В рейтинговой оценке среди регионов Приволжского федерального округа по объему оборота розничной торговли на душу населения с 2002–2011 годы Самарская область занимала первое место, по итогу 2016 года он составил 187 тыс.рублей, уступив первенство Республикам Татарстан, Башкортостан и Нижегородской области. Доля оборота розничной торговли Самарского региона в структуре общего оборота розничной торговли в целом по стране, несмотря на тенденцию снижения, остается довольно значительной: в 2016 г. — 2,1% (только в одиннадцати регионах Российской Федерации доля выше указанной).

В отчете территориального органа Госстатистики, в Самарской области активно развивается сетевая торговля. Несмотря на кризисный период, за счет гибкой ценовой политики сетевые структуры увеличили объем продаж. Так, в 2016 году удельный вес продажи через сетевые структуры торговли составил чуть более 32% в объеме розничной торговли по области, что на 4,4% больше, чем в предыдущем году.