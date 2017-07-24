В Самаре за год количество "невыездных" должников увеличилось вдвое

В 2016 году судебными приставами-исполнителями Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области вынесено 19,7 тыс. постановлений о временном ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации. При этом только за первое полугодие 2017 года уже вынесено 22,1 тыс. аналогичных постановлений. Из них порядка 1,5 тыс. - постановления в отношении граждан, имеющих задолженность от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что уже в октябре 2017 года можно будет выезжать за рубеж с долгом до 30 тыс. рублей. Таким образом, в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации, на тех, чьи долги не превышают этой суммы, мера воздействия в виде невыезда за границу в ближайшее время будет отменена, сообщили в Управлении.

В то же время, как гласит новый закон, по-прежнему под запрет на выезд с долгом от 10 тыс. рублей могут подпасть должники по алиментам, а также те, кто не заплатил за причинение ущерба здоровью или в связи со смертью кормильца, морального вреда или не возместил имущественного ущерба. Кроме того, прежние ограничения будут действовать и для просрочивших судебные требования более чем на два месяца.