В Самарской области растет размер лимитов по кредитным картам

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июне 2017 года средний размер лимита по кредитным картам составил 52,8 тыс. рублей, увеличившись на 13,5% (или на 6,3 тыс. рублей) с начала 2017 года. При этом данный показатель растет шестой месяц кряду.

С начала 2017 года самая высокая динамика роста среднего размера лимита в регионах РФ была отмечена в Бурятии (+44,1%), Амурской области (+40,4%), в Республике Саха (Якутия) (+37,8%) и Хабаровском крае (+37%). Вместе с тем в ряде регионов страны значение показателя снижается в Калмыкии (-18%), Ингушетии (-11,9%) и Чеченской Республике (-9%). Снижение среднего лимита по кредитным картам также было отмечено в Москве - на 7,8% до 91,1 тыс. рублей. В Самаре же остается положительная динамика: с начала года средний размер лимита по кредитным картам возрос на 10,9% почти до 48 тыс. рублей.

"Несмотря на существующие риски, банки продолжают увеличивать как темпы выдачи кредитных карт, так и (в большинстве регионов) средние размеры лимитов по ним, - констатирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. - При этом региональная ситуация отличается неоднородностью: в ряде субъектов федерации, включая Москву, лимиты, напротив, "урезаются".