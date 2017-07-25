На новых билетах РЖД появятся пиктограммы о гарантированных услугах

С июля 2017 года на билетах поездов дальнего следования отображается информация о доступных в поездке гарантированных услугах.

Информация на билете стала более наглядной и понятной, сообщают в пресс-службе РЖД. Теперь на проездном указывается, оборудован ли вагон кондиционером (в сезон с 26 мая по 4 сентября) и биотуалетом, предоставляется ли пассажиру комплект постельного белья или питания.

Пиктограммы также указывают, имеется ли в вагоне возможность провоза мелких домашних животных (для классов обслуживания, в которых провоз животных возможен без выкупа целого купе) и др.

Подобные пиктограммы появятся и на электронных билетах осенью 2017 года.

Формат печати информации, размещаемой на бланке проездного документа также изменился. Наиболее важные параметры перевозки теперь выделены жирным шрифтом, в билете указываются полные наименования станций, добавлена строка даты и времени прибытия пассажира по местному времени, а также информация о времени нахождения пассажира в пути.