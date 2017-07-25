На новых билетах РЖД появятся пиктограммы о гарантированных услугах

С июля 2017 года на билетах поездов дальнего следования отображается информация о доступных в поездке гарантированных услугах.
Информация на билете стала более наглядной и понятной, сообщают в пресс-службе РЖД. Теперь на проездном указывается, оборудован ли вагон кондиционером (в сезон с 26 мая по 4 сентября) и биотуалетом, предоставляется ли пассажиру комплект постельного белья или питания.
Пиктограммы также указывают, имеется ли в вагоне возможность провоза мелких домашних животных (для классов обслуживания, в которых провоз животных возможен без выкупа целого купе) и др.
Подобные пиктограммы появятся и на электронных билетах осенью 2017 года.
Формат печати информации, размещаемой на бланке проездного документа также изменился. Наиболее важные параметры перевозки теперь выделены жирным шрифтом, в билете указываются полные наименования станций, добавлена строка даты и времени прибытия пассажира по местному времени, а также информация о времени нахождения пассажира в пути.
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Дело все в том, что этот "предводитель-посетитель ресторанов" по фамилии Терентьев, сам не может определиться: с кем он - с "коммунистами" или с "большевиками", со спиртным или безалкогольным, с мужиком или с бабой? А всё потому что, окончив КуАИ в своё время, он в отличие от комсорга своей группы "Святого", не попал под статью за спекуляцию и почему-то не "сел", наверное, благодаря тёте - великой и ужасной предводительнице и хозяйке универмага на ул. Революционной.
они такие няшки, мне нравятся мордашки этих хрюш! Но почему-то когда я сама хочу найти просрочку, в той же пятерочке - все чисто! Что я делаю не так? В чем секрет их успеха? И в чем успех?