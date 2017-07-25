16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
В СКС рассказали, почему абоненты не получили квитанции за июнь Как правильно провести поверку приборов учета Как не обмануться, сдавая ценные вещи под залог Житель Тольятти, попавший в "стоп-лист" банка, восстановил свои права Какие запреты действуют для владельцев домашних животных во время их выгула

Права потребителя

На новых билетах РЖД появятся пиктограммы о гарантированных услугах

МОСКВА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 20
Версия для печати

С июля 2017 года на билетах поездов дальнего следования отображается информация о доступных в поездке гарантированных услугах.

Фото: http://yugtimes.com

Информация на билете стала более наглядной и понятной, сообщают в пресс-службе РЖД. Теперь на проездном указывается, оборудован ли вагон кондиционером (в сезон с 26 мая по 4 сентября) и биотуалетом, предоставляется ли пассажиру комплект постельного белья или питания.

Пиктограммы также указывают, имеется ли в вагоне возможность провоза мелких домашних животных (для классов обслуживания, в которых провоз животных возможен без выкупа целого купе) и др.
Подобные пиктограммы появятся и на электронных билетах осенью 2017 года.

Формат печати информации, размещаемой на бланке проездного документа также изменился. Наиболее важные параметры перевозки теперь выделены жирным шрифтом, в билете указываются полные наименования станций, добавлена строка даты и времени прибытия пассажира по местному времени, а также информация о времени нахождения пассажира в пути.

Теги: РЖД билеты железная дорога услуги

Что вы слушаете по радио?

Музыку
Новости
Ток-шоу
Политические передачи
Юмористические программы
Всего проголосовало 195
архив опросов

Последние комментарии

Ирина Кватро 12 мая 2017 12:04 Александр Терентьев: "Посетители ресторанов должны иметь право выбора между "хмельным" и безалкогольным пивом"

Дело все в том, что этот "предводитель-посетитель ресторанов" по фамилии Терентьев, сам не может определиться: с кем он - с "коммунистами" или с "большевиками", со спиртным или безалкогольным, с мужиком или с бабой? А всё потому что, окончив КуАИ в своё время, он в отличие от комсорга своей группы "Святого", не попал под статью за спекуляцию и почему-то не "сел", наверное, благодаря тёте - великой и ужасной предводительнице и хозяйке универмага на ул. Революционной.

Наталия Бочарова 23 марта 2016 10:52 Скандальное движение потребителей "Хрюши против" пришло в Самару

они такие няшки, мне нравятся мордашки этих хрюш! Но почему-то когда я сама хочу найти просрочку, в той же пятерочке - все чисто! Что я делаю не так? В чем секрет их успеха? И в чем успех?

Фото на сайте

Квасная правда: что скрывается за лотками и этикетками?

Квасная правда: что скрывается за лотками и этикетками?

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6