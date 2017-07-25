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Автомобили

Подавляющее большинство жителей ПФО пользуются услугами "Яндекс.Такси"

МОСКВА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Автопортал Drom.ru провел опрос среди своих пользователей. Главный вопрос звучал так: "Какими службами такси вы обычно пользуетесь?". Результаты опроса показали, каким образом распределились предпочтения в каждом федеральном округе.

Фото: Автостат

Пользователям предложили выбрать несколько вариантов ответа. В подсчете результатов учитывались только голоса респондентов, которые указали, что пользуются услугами такси.

Как показывают результаты опроса, жители Приволжского федерального округа чаще всего пользуются услугами "Яндекс.Такси" — 38% опрошенных. Немного отстают "Рутакси", "Везёт", "Лидер" и "Сатурн", недавно объединенные под брендом Fasten — 32% респондентов. 28% волжан пользуются услугами местных такси.

Для сравнения, на Дальнем Востоке, в Сибири и на Кавказе наибольшее распространение получила служба такси "Максим", тогда как на Урале и в Западной части России сильные позиции имеет "Яндекс.Такси". Fasten же лидирует на юге страны.

Опрос проводился в период с 12 по 20 июля 2017 года. В нем участвовало 21 360 пользователей автопортала Drom.ru.

Теги: Автостат такси Яндекс.Такси ПФО исследования

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