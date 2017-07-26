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В Самарской области шесть пляжей не соответствуют нормам

САМАРА. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным Росгидромета температура воды реки Волги составляет 20,4°C, что на 2,6°C ниже средних значений аналогичного периода прошлого года.

На территории Самары организованно восемь официальных пляжей: на ул. Советской Армии, на Барбошиной поляне, в районе ФГУП "Санаторий "Можайский при Спецстрое России", пляж Красноглинского района, на реке Волга в районе Фестивальной поляны, у первой очереди набережной Волги (от улиц Ленинградская до ул. Вилоновская), у второй очереди набережной Волги (от улиц  Маяковской до спуска по  улице  Первомайской до правой границы пляжа ООО "Кинап-Аква") и пляж Загородного парка.

Именно эти места, согласно заключениям от Роспотребнадзора, выданным в начале пляжного сезона, соответствуют санитарным правилам. Однако, результаты еженедельного анализа воды показали, что сейчас не все пляжи безопасны для купания.

По информации на 21 июля Роспотребнадзором по Самарской области проанализировано 108 проб воды, отобранных в местах всех вышеуказанных восьми пляжей. В Самарской области органами местного самоуправления организовано 22 места для купания.

По последним данным шесть организованных пляжей Самарской области не соответствуют нормам по микробиологическим показателям:
— пляж Автозаводского района Тольятти,
— пляж Центрального района Тольятти,
— пляж спуска ул. Советской Армии в Самаре,
— пляж в Загородном парке в Самаре,
— пляж второй очереди набережной Волги в Самаре от ул. Маяковского до спуска по ул. Первомайской до правой границы пляжа ООО "Кинап-Аква",
— пляж первой очереди набережной от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской.

Кроме того, Роспотребнадзор отобрал 36 проб в неорганизованных местах массового отдыха самарцев. Три из них не соответствуют гигиеническим нормам по микробиологическому показателю: озеро в парке Победы, озеро в районе ДОЛ Березки, река Татьянка в Самаре.

Неудовлетворительное качество воды водоемов связано с обильными дождями, сливом загрязнений с прилегающих территорий, поясняют в ведомстве. В целом, качество воды находится на уровне средних многолетних значений.

Управление Роспотребнадзора по Самарской области напоминает, что в водоемах запрещается мыть фрукты, овощи, посуду, полоскать рот. Такая вода не пригодна для питьевых целей. На пляжах, где отмечается несоответствие санитарным правилам по микробиологическим показателям, купаться не рекомендуется.

Кроме того, не рекомендуется плавать после дождя. В это время доля проб, не соответствующих гигиеническим требованиям воды открытых водоемов по микробиологическим показателям, как правило, составляет 100%.

Теги: Роспотребнадзор Пляжи Самарская область

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