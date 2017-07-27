Самарец взыскал более 67 тыс. рублей за неотремонтированный iPhone

В Роспотребнадзор по Самарской области поступило определение суда о привлечении ведомства к участию в деле для дачи заключения по иску потребителя к ООО "Магнум".

Потребитель обратился в сервисный центр ООО "Магнум" за оказанием услуг по ремонту iPhone5S. Истец вовремя произвел все оплаты: по договору от 27 мая 2016 года он заплатил 800 рублей, а по договору от 17 июня 2017 года — 1,2 тыс. рублей. Однако в сервисном центре смартфон так и не отремонтировали.

9 сентября прошлого года потребитель обратился к ответчику с письменной претензией с требованием провести экспертизу сданных на ремонт изделий и выплаты неустойки в размере 18 тыс. рублей, правда ответа так и не получил.

Суд с учетом заключения, данного специалистом Роспотребнадзора по Самарской области, вынес решение по данному гражданскому делу. С ООО "Магнум" в пользу потребителя взыскали предоплату, внесенную за ремонт в сумме 800 рублей, неустойку в сумме 800 рублей, стоимость iPhone 5S в двойном размере 38,6 тыс. рублей, компенсацию морального вреда две тыс. рублей, штраф в размере десяти тыс. рублей, расходы по судебной экспертизе 15 тыс. рублей. Всего в пользу потребителя взыскали 67,2 тыс. рублей. Решение суда вступило в законную силу.