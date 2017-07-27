Авиакомпания "Оренбуржье" возобновляет субсидированные перевозки из Самары в Ижевск

Согласно программе субсидирования региональных воздушных перевозок пассажиров на территории РФ с 20 февраля субсидированными перевозками по направлениям Самара-Ижевск и Ижевск-Самара занималась авиакомпания АМГ. 5 июня полеты по этим направлениям были отменены.

С начала августа субсидированными перевозками из Самары в Ижевск и в обратном направлении займется авиакомпания "Оренбуржье", согласно Программе субсидирования региональных воздушных перевозок пассажиров на территории РФ.

Добавим, что сэкономить самарцы могут также при покупке авиабилетов в Оренбург, Казань, Киров (авиакомпания "Оренбуржье"), Нижнекамск ("Комиавиатранс"), Пермь (ЮВТ АЭРО) и Уфу ("ЮТэйр").

Правом на приобретение билета по специальному тарифу может воспользоваться граждане РФ в возрасте до 23, женщины свыше 55 лет, мужчины свыше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающее их лица, а также лица, сопровождающие ребенка-инвалида, и инвалиыд с детства II или III группы.