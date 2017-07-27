Интеллектуальная Самара: как развлекаются высоколобые горожане

Во всей России набирают популярность интеллектуальные игры, в которые "рубятся" в барах, кафе и ресторанах. Не удивительно, ведь это отличный способ нескучно провести вечер. Самару мода на мозги тоже не обошла стороной.

Любителям показать свой интеллект и эрудицию есть из чего выбирать: различные паб-квизы (от англ. pub-quiz) — интеллектуально-развлекательные шоу, проводимые в форме викторины в кафе или баре, и спортивная мафия — интеллектуально-психологическая игра, основанная на противоборстве двух команд.

"Эйнштейн Party"

"Эйнштейн Party" — интеллектуально-развлекательные вечеринки в формате паб-квиза, которые проходят каждую неделю и пользуются большой популярностью в Самаре.

Суть игры довольно простая — команды, состав которых варьируется от двух до 12 участников, на протяжении двух с половиной часов отвечают на вопросы разной направленности.

Игра включает в себя семь туров, в которых командам нужно ответить на 46 вопросов. Вопросы могут быть текстовые, музыкальные и визуальные. Каждый вопрос транслируется на экранах и озвучивается ведущим.

1 тур — "Вопросы общей тематики",

2 тур — "Тематический" (в картинках),

3 тур — "На злобу дня. Только актуальные новости",

4 тур — "Мультимедиа. Аудио и видео вопросы",

5 и 6 туры — "Вопросы общей тематики на логику или тематические туры",

7 тур — "Блиц-тур".

Выигрывает команда, набравшая максимальное количество баллов, и еще несколько команд получают призы в разных номинациях.

Организаторы вечеринок Борис Курилович — в Москве, Нэлли Гирфанова — в Самаре. Борис перенял идею проекта "Эйнштейн Party", узнав об одном из первых паб-квизов "Мозгва", а Нелли привезла этот проект в Самару.

"В Самаре уже было сыграно 49 игр, из них 43 по обычным правилам, две лиги чемпионов и четыре мультимедийных игры для всей семьи. Подготовка к игре занимает пять дней. Первое, что мы делаем, сами отвечаем на вопросы, не имея ответов, чтобы понять насколько реально дойти до этого логически", — рассказала Нэлли.

Стоимость участия — 300 руб. с человека, детям до 12 лет — бесплатно.

Следующая игра — 2 августа в 19:00 в ресторане "Максимилианс".



Подробная информация в группе ВКонтакте: https://vk.com/einstein_samara

"NeГолодные игры"

Также в Самаре популярен вау-квиз (паб-квиз, адаптированный под более широкую аудиторию - прим. ВН) "NeГолодные игры".

Проводят их те же организаторы, что и "Эйнштейн Party", и сначала можно подумать, что это одна история, но разница есть: абсолютно другая система начисления баллов, атмосфера, ведущий, контент, вопросы другой подачи.

Также в "NeГолодных играх" могут участвовать только совершеннолетние.

В общем, чтобы паб-квиз "Эйнштейн Party" не "приедался" постоянным гостям, ребята решили дать им встряску в другом формате.

При этом организаторы не считают "NeГолодны игры" конкурентом "Эйнштейн Party" и говорят, что это развлечения для разных аудиторий.

"У нас есть вау-вопросы, вау-подарки, вау-ведущие, вау-фишки, которые вызывают вау-эффект, и немного нестандартный контент — больше мультимедиа и тур 18+. Это не просто викторина, а именно вечеринка, которую все будут ждать с нетерпением", — рассказывает Нэлли Гирфанова.

В "NeГолодных играх" правила допускают, что выиграть может каждый, иногда случайным образом независимо от уровня знаний.

"NeГолодные игры" тоже проходят в семь туров:

1 тур — Food & drink (текстовые вопросы, допустим один видео- или музыкальный вопрос),

2 тур — #втеме (тематический тур, каждую игру разная тематика),

3 тур — Wow fm (музыкальный тур),

4 тур — Wow TV (видеотур),

5 тур — Для сапиосексуалов (вопросы на логику),

6 тур — По-взрослому (вопросы аудио, видео, текстовые, в картинках, категория 18+),

7 тур — Форсаж (реактивный блиц-тур в картинках).

Стоимость участия — 300 руб. с человека.

Подробная информация в группе ВКонтакте: https://vk.com/wowquizsamara.

Спортивная мафия

Для тех, кто любит психологические битвы, совсем недавно в Самаре открылся первый клуб по спортивной мафии "CAMORRA".

Классическая спортивная мафия отличается от той, в которую играют на праздниках, корпоративах и в компании друзей. В ней, как и в любом интеллектуальном спорте, есть строгие правила, от которых ни на шаг нельзя отклониться.

В обычной мафии участие может принимать неограниченное количество человек, в спортивной — за столом строго 10 игроков, каждый из которых может говорить только в свою минуту, отведенную для речи.

В отличие от обычной игры, где мафия просыпается каждую ночь и вместе выбирает жертву, в спортивной у нее есть только одна ночь, чтобы решить, кого "убивать" всю дальнейшую игру.

В напряжении до конца игры позволяет держать тот факт, что перед уходом из-за стола карта игрока не вскрывается и его роль будет известна только по окончании игры.

Это лишь основные отличия спортивной мафии от обычной - существует еще множество нюансов.

Один из организаторов клуба Максим Грешник начал играть в спортивную мафию полтора года назад в интернете. Узнав, что в Самаре по таким правилам играет только одна компания, он решил открыть свой клуб, в котором можно будет применить все свои навыки на практике и учиться.

Сейчас члены маф-клуба "CAMORRA" уже принимают участие в официальных турнирах по спортивной мафии в разных городах, защищая честь клуба и города.

Игры проходят по средам и пятницам в кафе и барах Самары.

Стоимость участия — 200 руб. с человека.

Подробная информация в группе ВКонтакте: https://vk.com/samaramaf.