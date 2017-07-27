Самара заняла 74 место из 100 в рейтинге по качеству работы коммунальных служб

Специалисты Domofond.ru провели опрос среди жителей городов России о том, как они оценивают работу коммунальных служб. На основе исследования аналитики составили рейтинг из ста крупнейших населенных пунктов РФ и сравнили результаты с прошлогодними данными.

В ходе опроса россияне могли оценить, насколько по десятибалльной шкале они согласны с высказыванием "Я доволен работой коммунальных служб". В опросе приняли участие порядка 258,5 тысяч человек. В среднем по стране респонденты оценили работу коммунальных служб на 5 баллов из 10 возможных, что на 0,4 балла меньше аналогичного показателя прошлого года. При этом разница между наиболее и наименее привлекательными с точки зрения услуг ЖКХ городами составила 2,7 балла.

Лидером рейтинга, как и годом ранее, стал Нижневартовск. Местные жители оценили работу коммунальных служб на 6,8 балла — на 0,1 балла ниже, чем в 2016 году. В качестве преимуществ они отмечают чистоту и благоустройство города: "уборка территорий производится, мусор вывозится ежедневно", "ЖКХ поддерживает идеальный порядок".

Вторую строчку также занял представитель Ханты-Мансийского автономного округа — Сургут, по итогам года переместившийся на одну позицию вверх и оцененный на 6,6 балла. В работе коммунальных служб жителям городам города "нравится все: что уборка снега производится мгновенно и много мусорок, которые ежедневно опустошаются". Замыкают тройку лидеров Набережные Челны, где коммунальщики также "работают регулярно и чисто". За год город опустился всего на одну позицию, получив от жителей 6,5 балла. В числе худших по качеству работы коммунальщиков по мнению местных жителей оказались Махачкала — на последнем месте, а также Архангельск и Шахты (Ростовская область).

Самара заняла 74 место, опустившись в рейтинге на три позиции в сравнении с прошлым годом. По баллам Самара набрала золотую середину — пять из десяти возможных.