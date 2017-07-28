Каждая шестая жалоба в местный Роспотребнадзор на плохое качество оказания услуг связана с ЖКХ

В первом полугодии 2017 года число обращений в региональное управление Роспотребнадзора увеличилось до 7933 обращений, из них по вопросам защиты прав потребителей 2708. Из них основное количество обращений приходится на сферу различного вида услуг, доля которых составила 56%.

Сообщается, что в числе основных причин, служащих для обращения граждан, являются предоставление услуг ненадлежащего качества, непредставление хозяйствующими субъектами информации о товарах (работах, услугах), а также нарушение сроков исполнения услуг.

Сохраняется на высоком уровне и продолжает увеличиваться количество обращений в таких сферах как:

Однако наиболее высоким остается количество обращений по вопросам оказания жилищно-коммунальных услуг: в 2016 г. (6 месяцев) — 468 (18%); в 2017 г. (6 месяцев) — 429 (16%).



