Каждая шестая жалоба в местный Роспотребнадзор на плохое качество оказания услуг связана с ЖКХ

В первом полугодии 2017 года число обращений в региональное управление Роспотребнадзора увеличилось до 7933 обращений, из них по вопросам защиты прав потребителей 2708. Из них основное количество обращений приходится на сферу различного вида услуг, доля которых составила 56%.
Сообщается, что в числе основных причин, служащих для обращения граждан, являются предоставление услуг ненадлежащего качества, непредставление хозяйствующими субъектами информации о товарах (работах, услугах), а также нарушение сроков исполнения услуг.
Сохраняется на высоком уровне и продолжает увеличиваться количество обращений в таких сферах как:
Однако наиболее высоким остается количество обращений по вопросам оказания жилищно-коммунальных услуг: в 2016 г. (6 месяцев) — 468 (18%); в 2017 г. (6 месяцев) — 429 (16%).
Связь: в 2016 г. (6 месяцев) — 173 (6%); в 2017 г. (6 месяцев) — 232 (9%);
Бытовые услуги: в 2016 г. (6 месяцев) — 144 (5%); в 2017 г. (6 месяцев) — 173 (6%);
Медицинские услуги: в 2016 г. (6 месяцев) — 49 (1,8%); в 2017 г. (6 месяцев) — 77 (2,8%);
Транспорт: в 2016 г. (6 месяцев) — 39 (1,4%); в 2017 г. (6 месяцев) — 58 (2,1%).