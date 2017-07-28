Самарцы жалуются в Роспотребнадзор на мебельный магазин Hoff

Как сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора, в последнее время участились обращения на действия магазина Hoff (ООО "Домашний интерьер"). Существо обращений заключается в следующем: между потребителем и ООО заключается договор купли-продажи товара (мебели) со 100% предоплатой. Во время сборки товара часто выявляется, что доставленный товар не соответствует условиям договора (отсутствует фурнитура, часть товара (спинка, полки, подушки) и т.д. Об этом потребители незамедлительно сообщают по месту покупки, однако в удовлетворении требований потребителей о допоставке недостающих деталей в большинстве случаев дается отказ.
В связи с этим в отношении ООО "Домашний интерьер" неоднократно были составлены протоколы об административном правонарушении и вынесены постановления о назначении административного наказания. Кроме этого Роспотребнадзор неоднократно выносил представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
Последние комментарии
Дело все в том, что этот "предводитель-посетитель ресторанов" по фамилии Терентьев, сам не может определиться: с кем он - с "коммунистами" или с "большевиками", со спиртным или безалкогольным, с мужиком или с бабой? А всё потому что, окончив КуАИ в своё время, он в отличие от комсорга своей группы "Святого", не попал под статью за спекуляцию и почему-то не "сел", наверное, благодаря тёте - великой и ужасной предводительнице и хозяйке универмага на ул. Революционной.
они такие няшки, мне нравятся мордашки этих хрюш! Но почему-то когда я сама хочу найти просрочку, в той же пятерочке - все чисто! Что я делаю не так? В чем секрет их успеха? И в чем успех?