Самарцы жалуются в Роспотребнадзор на мебельный магазин Hoff

Как сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора, в последнее время участились обращения на действия магазина Hoff (ООО "Домашний интерьер"). Существо обращений заключается в следующем: между потребителем и ООО заключается договор купли-продажи товара (мебели) со 100% предоплатой. Во время сборки товара часто выявляется, что доставленный товар не соответствует условиям договора (отсутствует фурнитура, часть товара (спинка, полки, подушки) и т.д. Об этом потребители незамедлительно сообщают по месту покупки, однако в удовлетворении требований потребителей о допоставке недостающих деталей в большинстве случаев дается отказ.

В связи с этим в отношении ООО "Домашний интерьер" неоднократно были составлены протоколы об административном правонарушении и вынесены постановления о назначении административного наказания. Кроме этого Роспотребнадзор неоднократно выносил представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.