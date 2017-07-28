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Права потребителя

Самарцы жалуются в Роспотребнадзор на мебельный магазин Hoff

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Как сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора, в последнее время участились обращения на действия магазина Hoff (ООО "Домашний интерьер"). Существо обращений заключается в следующем: между потребителем и ООО заключается договор купли-продажи товара (мебели) со 100% предоплатой. Во время сборки товара часто выявляется, что доставленный товар не соответствует условиям договора (отсутствует фурнитура, часть товара (спинка, полки, подушки) и т.д. Об этом потребители незамедлительно сообщают по месту покупки, однако в удовлетворении требований потребителей о допоставке недостающих деталей в большинстве случаев дается отказ.

В связи с этим в отношении ООО "Домашний интерьер" неоднократно были составлены протоколы об административном правонарушении и вынесены постановления о назначении административного наказания. Кроме этого Роспотребнадзор неоднократно выносил представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Теги: Роспотребнадзор Hoff мебель права потребителя качество фурнитура

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