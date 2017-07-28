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Диагностика, лечение и профилактика Красота и здоровье

Кинель-Черкасский район лидирует по показателям детского и подросткового ожирения

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области с 2012 по 2016 года 1,5-кратный рост распространенности заболеваемости ожирением всего населения - с 1306 до 1941,7 человек на 100 тыс. населения, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Анализ впервые выявленной заболеваемости ожирением детей по территориям Самарской области показывает, что за последний пятилетний период наблюдения превышение среднемноголетнего областного показателя (498,4 на 100 тыс. детей) отмечается в 14-ти административных территориях области, в том числе в Кинель-Черкасском районе (1077,3), Челно-Вершинском районе (1003,7), в Новокуйбышевске (933,6), Хворостянском районе (809,1), Чапаевске (686,3), Октябрьске (668,2) и Отрадном (591,3).

Стойкое снижение показателя впервые выявленного ожирения детского населения за пятилетний период наблюдения отмечается в 17-ти территориях области, в том числе в 8,5 раза в Богатовском районе (с 704 до 83,3), в 6,2 раза в Клявлинском районе (с 532 до 86,5), в 3,9 раза (с 529 до 136,1), в 3,5 раза в Больше-Черниговском районе (с 385 до 111), в 2,6 раза в Кинельском районе (с 322 до 125,6), в 2 раза в Борском районе (с780 до 400).

Среди подростков ситуация выглядит схожей: превышение среднемноголетнего областного показателя (552,4 на 100 тыс. подростков) отмечается в 13-ти административных территориях области. Из них в лидерах - снова Кинель-Черкасский район (1912,5) и Новокуйбышевск (1538,5). Стойкое снижение показателя впервые выявленного ожирения подросткового населения за пятилетний период наблюдения отмечается в Волжском районе (с 1153,0 до 65,4) и в Пестравском районе (с 1580,0 до 229,9).

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Последние комментарии

f h 22 июня 2016 07:08 В 2016 году от клещевого энцефалита вакцинировались 7,5 тыс. жителей области

Еслиб еще эти прививки делали. Муж в марте сделал прививку в 15 поликлинике, а следующую сделать не может - нет вакцины и сказали, что в Самарскую область вакцина не закуплена. И вообще ее не имеют права делать населению в целях профилактики, т.к она не входит в этот список.

Алексей Сорокин 28 мая 2015 20:10 В Загородном парке Самары ребенка укусил энцефалитный клещ

ну и где обработка парков и скверов в Самаре от клещей?

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