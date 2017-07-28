Четверть медицинских учреждений Самарской области перешла на электронные листки нетрудоспособности

Федеральным законом № 86-ФЗ предусмотрено введение с 1 июля 2017 года электронных листков нетрудоспособности (ЭЛН). Выясним, чем электронный "больничный" отличается от бумажного, как его получить и использовать.

Сразу оговоримся: введение электронных больничных не отменяет бумажной версии документа. Пациент по своему желанию имеет право получить листок временной нетрудоспособности в любой удобной для него форме. Однако нужно понимать, что при выборе электронного больничного сотрудники медицинского учреждения не заполняют бумажный бланк от руки, а заносят все данные в специальную форму в Единой информационной системе Фонда социального страхования и заверяют их усиленно-квалифицированной электронной подписью. После этого пациенту выдается номер электронного больничного, который нужно сообщить работодателю. По этому номеру работодатель может через сайт cabinets.fss.ru получить все данные о периодах временной нетрудоспособности работника, рассчитать размер пособия и, также заверив его электронной подписью, внести необходимые данные в электронный больничный лист. На основании этих данных работнику и будет выплачиваться пособие.

Порядок выдачи электронных больничных для пациента практически не отличается от бумажной версии. Единственное отличие — для выдачи ЭЛН потребуется заполнить письменное согласие на обработку персональных данных. А вот медицинским учреждениям и работодателям для внесения данных потребуется обзавестись усиленно-квалифицированной электронной подписью. Она есть не у всех, поэтому лучше заранее выяснить у работодателя ее наличие или отсутствие.

В Самарской области начали выдавать электронные полисы ОМС С 1 мая 2017 года в Самарской области началась замена действующих бумажных полисов обязательного медицинского страхования на пластиковые карты с электронным носителем. Обмен производится по мере выхода из обращения прежних документов. Также новые полисы будут получать все новорожденные.

"Непродолжительный опыт работы с ЭЛН показывает, что у значительной части медицинских организаций лечащие врачи не имеют усиленную электронно-цифровую подпись и не могут заполнять свой раздел ЭЛН. Но, тем не менее, пациент сам волен выбирать, какой больничный листок ему нужен — бумажный или электронный", — пояснили в Самарском региональном отделении Фонда социального страхования.

Как отметил управляющий Самарским реготделением ФСС Александр Медведев, электронные больничные имеют ряд преимуществ, и в дальнейшем планируется полностью перевести

систему на электронный документооборот. "Переход на ЭЛН позволит увеличить скорость документооборота, сэкономит текущие расходы предприятий и медицинских организаций, снизит загруженность персонала, уменьшит возможность ошибок, а также послужит хорошей защитой от злоупотреблений с больничными и поддельными бланками", — пояснил он.

По данным Самарского регионального отделения ФСС, к выдаче электронных листков нетрудоспособности уже приступили 25 государственных медицинских организаций из 100. Всего же в ближайшее время выписывать электронные больничные смогут 263 медицинских организации региона, которые имеют на это соответствующие лицензии. По данным на конец июля, в Самарской области уже оформлено 90 ЭЛН, все они размещены в информационной системе фонда соцстраха. Пособия по электронным больничным уже выплачены 13 жителям губернии.





Александр Медведев, управляющий Самарским региональным отделением Фонда социального страхования РФ:

— Электронные листки нетрудоспособности, заверенные электронной цифровой подписью медицинской организации, имеют статус юридического документа, равного по значимости бумажному. Если работодатель затрудняется в принятии ЭЛН от работника, ему нужно незамедлительно обратиться в Фонд социального страхования. Здесь ему будет оказана помощь в принятии и обработке ЭЛН.