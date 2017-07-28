В ТРЦ "Московский" открывается детский парк отдыха Hlop Top

В субботу, 29 июля в 10:00 в самарском ТРЦ "Московский" открывается парк активного отдыха Hlop Top, сообщает администрация центра.
Там уже оборудованы тарзанка, батуты, бассейн с шариками, аэрохоккей и многое другое для игр и развлечений детей от года до 15 лет. Красочные памятные кадры можно будет сделать в специально оборудованных домиках для детских и семейных праздников.
По случаю открытия дети смогут протестировать новые развлечения совершенно бесплатно.
Кроме того, в 14:00 начнется шоу-программа с аниматорами и роботами, будут работать аквагримеры, можно поучаствовать в квесте, воспользоваться услугами семейных фотографов.
На территории парка работает кафе с детским меню. Можно заказать и вполне взрослые, традиционные блюда по средним самарским ценам. Со своей едой в Hlop Top приходить нельзя.
В детском парке оборудованы места и для взрослых. Наблюдение за активными игроками будет абсолютно бесплатным. Организаторы обещали, что со временем там заработает Wi-Fi.
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