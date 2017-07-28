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Туризм и развлечения в Самарской области Отдых

В ТРЦ "Московский" открывается детский парк отдыха Hlop Top

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 29 июля в 10:00 в самарском ТРЦ "Московский" открывается парк активного отдыха Hlop Top, сообщает администрация центра.

Там уже оборудованы тарзанка, батуты, бассейн с шариками, аэрохоккей и многое другое для игр и развлечений детей от года до 15 лет. Красочные памятные кадры можно будет сделать в специально оборудованных домиках для детских и семейных праздников.

По случаю открытия дети смогут протестировать новые развлечения совершенно бесплатно.

Кроме того, в 14:00 начнется шоу-программа с аниматорами и роботами, будут работать аквагримеры, можно поучаствовать в квесте, воспользоваться услугами семейных фотографов.

На территории парка работает кафе с детским меню. Можно заказать и вполне взрослые, традиционные блюда по средним самарским ценам. Со своей едой в Hlop Top приходить нельзя.

В детском парке оборудованы места и для взрослых. Наблюдение за активными игроками будет абсолютно бесплатным. Организаторы обещали, что со временем там заработает Wi-Fi.

Теги: детский отдых ТЦ Московский Самара

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