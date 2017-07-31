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Во время фестиваля "Жигулевская вишня" между Самарой и Ширяево будут курсировать дополнительные теплоходы

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стало известно, что самарское речное пассажирское предприятие назначает дополнительные рейсы по маршруту "Самара — Ширяево" на период проведения фестиваля "Жигулевская вишня" 11-13 августа 2017 года.

Согласно измененному расписанию, скоростные теплоходы на подводных крыльях в пятницу, 11 августа  отчалят от самарского речного порта в 17:30 и 19:15. В субботу пассажиров из Самары в Ширяево доставят рейсы отправлением в 7:15, 9:00, 11:45 и 17:30. Обратно из Ширяево в Самару "с ветерком" можно будет добраться в субботу - в 8:00, 9:45, 10:45, 16:00, 18:15, 19:15 и 20:15, в воскресенье  - в 9:45, 18:15, 19:15 и 20:15.

Расписание на теплоходах типа "ОМ" и "Москва" можно изучить по ссылке.

Теги: Самара Ширяево СРПП навигация речные перевозки транспорт Жигулевская вишня фестиваль

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