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РЖД распродает билеты в СВ из Самары в Адлер, Сухум, Москву и Питер

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Традиционно по вторникам Федеральная пассажирская компания проводит акцию по распродаже билетов. На этой неделе спецпредложение действует начиная с 10:00 по московскому времени во всех кассах ОАО "РЖД", а также на сайте компании.

В акции участвуют билеты в спальные вагоны в Москву (4999 рублей), Адлер и Сухум (5999 рублей) и Санкт-Петербург (6999 рублей). При этом билеты по акции можно приобрести на определенные даты проезда — отправлением с 1 по 31 августа включительно.

Количество мест ограничено.
Акция не действует для организованных групп пассажиров.
Специальные тарифы/скидки не применяются одновременно с другими специальными тарифами/скидками.
Скидки применяются к стоимости проезда без учета услуг и платы за постельное белье.

Теги: РЖД акция билеты Самара Москва Санкт-Петербург Адлер Абхазия транспорт скидки туризм

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