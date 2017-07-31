РЖД распродает билеты в СВ из Самары в Адлер, Сухум, Москву и Питер

Традиционно по вторникам Федеральная пассажирская компания проводит акцию по распродаже билетов. На этой неделе спецпредложение действует начиная с 10:00 по московскому времени во всех кассах ОАО "РЖД", а также на сайте компании.

В акции участвуют билеты в спальные вагоны в Москву (4999 рублей), Адлер и Сухум (5999 рублей) и Санкт-Петербург (6999 рублей). При этом билеты по акции можно приобрести на определенные даты проезда — отправлением с 1 по 31 августа включительно.