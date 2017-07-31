Аэроэкспресс Аэропорт Курумоч - Самара задержится на 44 минуты

Самарская пригородная пассажирская компания сообщает, что с 7 августа 2017 года вносятся изменения в расписание движения скорого поезда № 6032/6031 Аэропорт Курумоч (отпр. 13.03) - Самара (приб. 14.21).
Сообщается, что теперь аэроэкспресс будет ежедневно отправляться от аэропорта в 12:19 и делать по пути следования следующие остановки:
В Самару электричка будет прибывать в 13:37 (время московское).
Старосемейкино 12:46-12:47
Водинская 12:54-12:55
Ягодная 13:02-13:03
Средневолжская 13:12-13:13
Пятилетка 13:21-13:22
Стахановская 13:25-13:26