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Туризм и развлечения в Самарской области Отдых

Аэроэкспресс Аэропорт Курумоч - Самара задержится на 44 минуты

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская пригородная пассажирская компания сообщает, что с 7 августа 2017 года вносятся изменения в расписание движения скорого поезда № 6032/6031 Аэропорт Курумоч (отпр. 13.03) - Самара (приб. 14.21).

Сообщается, что теперь аэроэкспресс будет ежедневно отправляться от аэропорта в 12:19 и делать по пути следования следующие остановки:

Старосемейкино 12:46-12:47
Водинская 12:54-12:55
Ягодная 13:02-13:03
Средневолжская 13:12-13:13
Пятилетка 13:21-13:22
Стахановская 13:25-13:26

В Самару электричка будет прибывать в 13:37 (время московское).

Теги: Самара Курумоч аэропорт СППК транспорт расписание электрички

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