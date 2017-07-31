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Автострахование Автомобили

С 1 августа средняя стоимость запчастей для натурального возмещения в ОСАГО снизится на 8%

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 августа 2017 г. вступают в силу актуализированные справочники средней стоимости запчастей для ремонта в ОСАГО. Об этом сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА).

"Согласно нормативной базе, справочники на запасные части обновляются не реже, чем один раз в полгода, поэтому предыдущие актуализации происходили именно с полугодовыми интервалами. Однако с вступлением в силу в конце апреля закона о приоритете натурального возмещения в ОСАГО страховщики решили внести дополнительные изменения, исходя из той практики, которая сложилась за время действия этих новых норм. Введение в действие актуализированных справочников повлечет уменьшение средней стоимости запасных частей на 8%", — сообщил президент РСА Игорь Юргенс.

Он напомнил, что предыдущая актуализация состоялась 1 июня 2017 года. В мае–июне 2017 г. страховщики работали со СТО над согласованием порядка обеспечения восстановительного ремонта автомобилей. В результате выяснилось, что при оплате стоимости работ в новых условиях могут использоваться актуальные цены на запчасти, исследование которых было проведено в марте–апреле 2017 года. Именно это исследование легло в основу той версии справочника, которая будет применятся с 1 августа 2017 года.

"Мы посмотрели, какие договоры сейчас заключают страховщики, за какие цены станции технического обслуживания ремонтировали автомобили. Общее среднее снижение составляет 8%, однако это не говорит о том, что стоимость всех запчастей снижена именно на такую величину. Стоимость некоторых запчастей увеличена, стоимость других — снижена", — продолжил Игорь Юргенс.

Теги: Юргенс Игорь Российский союз автостраховщиков ОСАГО автострахование

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Карен, при нынешнем кризисе автострахования только вы сами сможете гарантировано себе помочь, обращаясь по очереди в самарские компании с подобным вопросом. Тут даже автоюрист не поможет—при желании вам откажут, и будут чисты перед законом.

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