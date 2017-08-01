Количество вакансий в сети за год выросло на треть

Согласно анализу вакансий, размещенный на портале Avito.ru, во втором квартале 2017 года у соискателей работы появилось больше возможностей — число вакансий выросло на 32% по сравнению с первым кварталом и на 35% — со вторым кварталом прошлого года.

Пятью наиболее популярными категориями у соискателей из Самары стали "Без опыта, студенты", "Транспорт, логистика", "Продажи", "Строительство" и "Производство, сырье, сельское хозяйство". На них пришлось 76% запросов контактов в разделе.

Самой популярной среди соискателей в Самаре оказалась категория "Без опыта, студенты". К слову, как и в большинстве российских городов, это самая низкооплачиваемая категория среди массовых, строители — самая высокооплачиваемая.

Между тем, Самара во втором квартале 2017 года стала десятым городом-миллионником по размеру средней заработной платы, которая составила 30 200 рублей в месяц по вакансиям среди всех категорий "Avito Работа". Это 61% от аналогичного показателя в Москве, где традиционно предлагают самые высокие зарплаты в России. Самой высокой на фоне столицы в Самаре оказалась средняя зарплата в категории "Страхование", составившая 41 100 рублей в месяц, а самая низкая по сравнению со столицей средняя зарплата зафиксирована в сфере "Высший менеджмент" - 31 600 рублей.