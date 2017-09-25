Осенью самарцы могут добраться до Адлера со скидками

При покупке билетов в поезда формирования АО "ФПК" сообщением Самара - Адлер - Самара действуют специальные тарифы, сообщает РЖД. В первые 30 дней с начала продажи билет в купе можно купить по тарифу 1 км = 1 рубль.

Напомним, расстояние между Самарой и Адлером, если преодолевать этот путь на железнодорожном транспорте, составляет 1852 км. Время в пути - 1 день 18 часов и 50 минут.

Кроме того, в плацкартные вагоны в первые 30 дней продажи на все места, кроме мест №№ 33-37 и верхних боковых №№ 38-54, можно приобрести билеты со скидкой 40%.

Акции распространяются на поезда отправлением из Самары 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 октября и 4, 8, 12, 18, 22, 26, 30 ноября, а также отправлением из Адлера 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 октября; 1, 6, 10, 14, 20, 24, 28 ноября и 2 декабря.