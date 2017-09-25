В октябре изменится расписание электрички Самара - аэропорт Курумоч

С 1 октября Самарская пригородная пассажирская компания вносит изменения в расписание скорого поезда № 6032/6031 Аэропорт Курумоч (отправление в 12:19) - Самара (прибытие в 13:37). Теперь электричка будет отправляться из аэропорта на девять минут позже - в 12:28, и, соответственно, в 13:46 прибывать в Самару. Время московское.

Подробнее с расписанием можно ознакомиться на сайте Самарской пригородной пассажирской компании.