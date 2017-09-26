Самарский рынок труда переключился на высокотехнологичные кадры

На фоне снижения количества безработных число вакансий и уровень зарплат в Самарской области продолжает расти. Это должно внушить оптимизм всем жителям региона, однако не для всех на рынке труда есть место: сложнее всего сегодня приходится представителям таких некогда популярных специальностей, как юристы и экономисты.

20 сентября в пресс-центре "Самарской газеты" обсудили актуальные тенденции регионального рынка труда. Как подчеркнул руководитель управления стратегического развития, информационных услуг и взаимодействия с гражданским обществом министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ян Талбацкий, за последнее время уровень безработицы в Самаре существенно снизился. Так, по данным службы занятости, в областном центре сегодня он официально составляет 0,5%, в то время как в России этот показатель вдвое выше. Впрочем, необходимо понимать, что действующее законодательство не обязывает гражданина обращаться на биржу труда, если он потерял работу. Многие пытаются решить свои проблемы самостоятельно или же обращаются в частные кадровые агентства. В связи с этим статистическое количество безработных всегда значительно выше, нежели то, что фиксируют службы занятости. Таким образом, на тысячу занятых в экономике граждан сегодня в Самаре насчитывается 38 безработных. Однако и этот показатель ниже аналогичного общероссийского, который составляет 5,1%.

В Самаре количество вакансий, которые предоставляет служба занятости, за последний год увеличилось практически на треть. Однако не стоит думать, что для всех обратившихся туда работа найдется без проблем. К примеру, для юристов и экономистов нередка ситуация, когда на две вакансии находятся 20 претендентов. Как подчеркнула директор кадрово-консалтингового агентства "Алгоритм успеха" Ирина Дегтева, сейчас многие компании предпочитают передавать юридические задачи и бухучет на аутсорсинг, что еще больше усугубляет проблему. "Среди наиболее востребованных профессий сейчас - менеджеры по продажам, IT-специалисты, специалисты в сфере сервиса (к примеру, гостиничных услуг), а также представители рабочих специальностей, которых очень трудно найти", - говорит Дегтева.

Как родителям подобрать работу для подростка Заманчивые объявления о работе, в том числе для несовершеннолетних, сегодня можно встретить на каждом шагу. "Высокая зарплата, неполный рабочий день, дружный коллектив"… Не условия - сказка! На деле же волшебство чаще всего уступает суровым реалиям. Осознавая это, мы выяснили, на что обратить внимание при выборе вакансии для подростка, чтобы не разочаровать свое чадо и не подорвать в нем тягу к трудолюбию.

Однако Ян Талбацкий, отмечая огромную востребованность рабочих профессий, все же не совсем согласен с этим мнением. "Действительно раньше мы нередко сталкивались с ситуацией дефицита рабочих специальностей, - рассказывает Талбацкий. - Они составляли 70% вакансий в службе занятости. Но сейчас удалось изменить отношение и самих выпускников, и их родителей к вопросу получения такого образования. В учебных заведениях, которые готовят таких специалистов, уже есть большой конкурс".

Свою роль в этом играют два фактора. Первый - высокая зарплата. Даже начинающий сварщик может рассчитывать на ежемесячной вознаграждение не менее 35 тыс. рублей, а опытный может получать и 120 тыс. рублей. Кроме того, благодаря региональному закону "О молодом специалисте Самарской области" выпускник, отучившийся по технической специальности, входящей в определенный перечень (в нем 60 наименований), может рассчитывать на специальные выплаты из облбюджета. Максимальный размер такой выплаты - 127 тыс. рублей.

Поэтому можно утверждать, что представители рабочих специальностей в любом случае будут востребованы на рынке труда. Впрочем, найти свое место смогут и представители более редких профессий. "В нашей базе есть открытая вакансия фитнес-тренера по буги-вуги", - отмечает Ирина Дегтева.

Несмотря на благоприятную в целом картину, с серьезными сложностями при трудоустройстве сталкивается немалое количество самарцев. И здесь речь идет в первую очередь о людях старшего возраста, причем он нередко начинается уже с 40-45 лет, то есть когда до пенсии еще работать и работать. Ирина Дегтева связывает это с несколькими существующими тенденциями. Одна из них - стремительное омоложение руководящего состава, которому психологически некомфортно иметь в подчиненных представителей старшего поколения. Другая связана с распространенным убеждением, что молодежь лучше обучается новым технологиям и методам работы, обладает большей гибкостью в решении поставленных задач. И, несмотря на уговоры эйчаров, многие из которых предлагают кандидатуры людей старшего возраста, порой работодатели предпочитают даже менее квалифицированного сотрудника, но более молодого. К сожалению, способов борьбы с этим практически не существует.

Ян Талбацкий предлагает всем столкнувшимся с дискриминацией по возрасту требовать мотивированного отказа в письменной форме от работодателя (он обязан его предоставить соискателю). И если в документе будет подтвержден факт отказа по возрасту, то с этой бумагой можно обратиться в суд. Однако, как подчеркивает Ирина Дегтева, работодатели в качестве причины отказа обычно указывают то, что они нашли специалиста с более высокими профессиональными качествами. Такая формулировка делает судебный процесс невозможным. В результате добиться справедливости человеку старшего возраста будет очень сложно.





Ирина Дегтева, директор кадрово-консалтингового агентства "Алгоритм успеха":

- Все больше работодателей обращаются к нам с запросом на сотрудника, подходящего под личностные качества руководителя. Очень ценится активность, вовлеченность в дела компании, а профессиональные качества могут быть повышены в процессе работы.



