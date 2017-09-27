С 1 октября изменится расписание движение поездов Самара - Курумоч и Сызрань - Самара

Как сообщает Самарская пригородная пассажирская компания, электричка №6310/6309 Самара (отправление в 11:21) - Курумоч (прибытие в 12:49) отменяется. Вместо нее назначается ежедневный пригородный поезд №6322/6321 Самара (отправление в 13:09) - Курумоч (прибытие в 14:37).

Электричка №6552 из Сызрани (отправление в 08:35) в Самару (прибытие в 11:04) будет ходить ежедневно до платформы Мирная (прибытие в 11:30).

Время указано московское.