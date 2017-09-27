В Отрадном у продавца мини-рынка изъяли 18 флаконов одеколона

В ходе контроля за исполнением Постановления Главного государственного врача РФ "О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами" и приказа федерального Роспотребнадзора "О проведении внеплановых проверок юридических лиц и предпринимателей, осуществляющих деятельность по розничной торговле алкогольной и спиртосодержащей продукции" региональный Роспотребнадзор продолжает проводить внеплановые проверки.
Так, в период с 12 июля по 25 сентября Управление проверило 41 юридическое лицо (из них: 15 мелких, 21 средний, 5 сетевых), продававшее спиртосодержащую пищевую продукцию в розницу в 67 объектах. Также проверке подверглись 26 юридических лиц (из них: 23 мелких, 1 средний, 2 сетевых), продававших в розницу спиртосодержащую непищевую продукцию в 179 объектах.
Сообщается, что на минувшей неделе при проверке ИП Уточкина И.Н. на мини рынке в городе Отрадном на ул. Отрадная было снято с продажи 18 флаконов с одеколонами "Для мужчин", "Тройной" и "Наш Крым" общим объемом 2,7 л. В отношении ИП составили протокол об административном правонарушении и вынесли предупреждение.
Работа по недопущению реализации на территории Самарской области приостановленной спиртосодержащей продукции продолжается. Интересующие вопросы можно задать специалистам Управления Роспотребнадзора по телефонам:
В праздничные и выходные дни работает телефон (846) 260-38-25.
Юридические лица также могут обратиться за разъяснениями в центральный аппарат Роспотребнадзора на единый номер для приема обращений– 8 (800) 100-00-04.
тел. (846) 266-98-47 — отдел надзора по гигиене питания по спиртосодержащей пищевой продукции.
тел. (846) 337-66-35 — отдел надзора по коммунальной гигиене по спиртосодержащей непищевой продукции.
тел. (846) 260-34-73 — отдел защиты прав потребителей.
тел. (84670) 2-31-73 — территориальный отдел в Нефтегорском районе.
тел. (8482) 37-22-03 — территориальный отдел в городе Тольятти.
тел. (84635) 4-04-91 — территориальный отдел в городе Новокуйбышевске.
тел. (84639) 3-10-10 — территориальный отдел в городе Чапаевске.
тел. (8464) 98-46-16 — территориальный отдел в городе Сызрани.
тел. (84661) 2-55-11 — территориальный отдел в городе Отрадном.
тел. (84655) 2-45-75 — территориальный отдел в Сергиевском районе.