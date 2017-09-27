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Права потребителя

В Отрадном у продавца мини-рынка изъяли 18 флаконов одеколона

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ходе контроля за исполнением Постановления Главного государственного врача РФ "О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами" и приказа федерального Роспотребнадзора "О проведении внеплановых проверок юридических лиц и предпринимателей, осуществляющих деятельность по розничной торговле алкогольной и спиртосодержащей продукции" региональный Роспотребнадзор продолжает проводить внеплановые проверки.

Так, в период с 12 июля по 25 сентября Управление проверило 41 юридическое лицо (из них: 15 мелких, 21 средний, 5 сетевых), продававшее спиртосодержащую пищевую продукцию в розницу в 67 объектах. Также проверке подверглись 26 юридических лиц (из них: 23 мелких, 1 средний, 2 сетевых), продававших в розницу спиртосодержащую непищевую продукцию в 179 объектах.

Сообщается, что на минувшей неделе при проверке ИП Уточкина И.Н. на мини рынке в городе Отрадном на ул. Отрадная было снято с продажи 18 флаконов с одеколонами "Для мужчин", "Тройной" и "Наш Крым" общим объемом 2,7 л. В отношении ИП составили протокол об административном правонарушении и вынесли предупреждение.

Работа по недопущению реализации на территории Самарской области приостановленной спиртосодержащей продукции продолжается. Интересующие вопросы можно задать специалистам Управления Роспотребнадзора по телефонам:

тел. (846) 266-98-47 — отдел надзора по гигиене питания по спиртосодержащей пищевой продукции.
тел. (846) 337-66-35 — отдел надзора по коммунальной гигиене по спиртосодержащей непищевой продукции.
тел. (846) 260-34-73 — отдел защиты прав потребителей.
тел. (84670) 2-31-73 — территориальный отдел в Нефтегорском районе.
тел. (8482) 37-22-03 — территориальный отдел в городе Тольятти.
тел. (84635) 4-04-91 — территориальный отдел в городе Новокуйбышевске.
тел. (84639) 3-10-10 — территориальный отдел в городе Чапаевске.
тел. (8464) 98-46-16 — территориальный отдел в городе Сызрани.
тел. (84661) 2-55-11 — территориальный отдел в городе Отрадном.
тел. (84655) 2-45-75 — территориальный отдел в Сергиевском районе.

В праздничные и выходные дни работает телефон (846) 260-38-25.
Юридические лица также могут обратиться за разъяснениями в центральный аппарат Роспотребнадзора на единый номер для приема обращений– 8 (800) 100-00-04.

Теги: Роспотребнадзор алкоголь Отрадный Самарская область нарушения

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Последние комментарии

САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ 22 августа 2017 11:23 За четыре года питьевая вода в Самарской области стала вдвое чище

Кто б устранил подачу воды в пос. Рощинский, которую не то чтоб пить, умыться, приготовить поесть? Унитаз смыть становится страшно. Вся таблица Менделеева присутствует и Роспортебнадзору наплевать,вода просто подается коричневая,глина,песок,грязь,разводы нефти,пора очередь занимать в морг,поидука Я заранее и запишусь, УК ООГУЖФ и Гл АДМИНИСТРАЦИИ наплевать на проблемы военного городка, отломаный кусок общества.

Анна Арутюнова 28 июля 2017 06:50 Самара заняла 74 место из 100 в рейтинге по качеству работы коммунальных служб

Эх Самара городок... Жителям необходимо было оценить город на ДВА БАЛЛА,более грязного и пыльного города Я еще не встречала,позор коммунальным службам и как можно не заниматься таковои службе как раньше было ЗЕЛЕНЬ СТРОЙ, или у нас только волнует Градоначальника чтоб ул Ленинградская да центр набережной имел благородный вид.... или Начальство на вертолетах на иаботу добираются и не видят что на перефирии творится,а уж про Зиму воооообще молчу так и хочется просить ГДЕ ДЕНЬГИ КУДА ИХ СПИСЫВАЮТ....

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