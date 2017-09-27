В Отрадном у продавца мини-рынка изъяли 18 флаконов одеколона

В ходе контроля за исполнением Постановления Главного государственного врача РФ "О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами" и приказа федерального Роспотребнадзора "О проведении внеплановых проверок юридических лиц и предпринимателей, осуществляющих деятельность по розничной торговле алкогольной и спиртосодержащей продукции" региональный Роспотребнадзор продолжает проводить внеплановые проверки.

Так, в период с 12 июля по 25 сентября Управление проверило 41 юридическое лицо (из них: 15 мелких, 21 средний, 5 сетевых), продававшее спиртосодержащую пищевую продукцию в розницу в 67 объектах. Также проверке подверглись 26 юридических лиц (из них: 23 мелких, 1 средний, 2 сетевых), продававших в розницу спиртосодержащую непищевую продукцию в 179 объектах.

Сообщается, что на минувшей неделе при проверке ИП Уточкина И.Н. на мини рынке в городе Отрадном на ул. Отрадная было снято с продажи 18 флаконов с одеколонами "Для мужчин", "Тройной" и "Наш Крым" общим объемом 2,7 л. В отношении ИП составили протокол об административном правонарушении и вынесли предупреждение.

Работа по недопущению реализации на территории Самарской области приостановленной спиртосодержащей продукции продолжается. Интересующие вопросы можно задать специалистам Управления Роспотребнадзора по телефонам:

В праздничные и выходные дни работает телефон (846) 260-38-25.

Юридические лица также могут обратиться за разъяснениями в центральный аппарат Роспотребнадзора на единый номер для приема обращений– 8 (800) 100-00-04.