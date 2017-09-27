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Туризм и развлечения в Самарской области Отдых

30 сентября в Красноярском районе состоится фестиваль меда

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 30 сентября, в селе Красный Яр Красноярского района состоится фестиваль меда. Начало праздника в 12 часов. В программе фестиваля - дегустация и продажа продукции пчеловодов, ярмарка ремесленников и мастер-классы. Желающие смогут поучаствовать в экскурсиях по пасеке и этно-историческому музею. Будут работать интерактивные развлекательные площадки для детей и взрослых, подготовлена концертная программа. Вход бесплатный.

Теги: Красноярский район Самарская область фестиваль экскурсия развлечения

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