30 сентября в Красноярском районе состоится фестиваль меда

В субботу, 30 сентября, в селе Красный Яр Красноярского района состоится фестиваль меда. Начало праздника в 12 часов. В программе фестиваля - дегустация и продажа продукции пчеловодов, ярмарка ремесленников и мастер-классы. Желающие смогут поучаствовать в экскурсиях по пасеке и этно-историческому музею. Будут работать интерактивные развлекательные площадки для детей и взрослых, подготовлена концертная программа. Вход бесплатный.