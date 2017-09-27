Средняя стоимость посуточной аренды квартиры в Самаре составляет около 1400 рублей

Эксперты Avito сравнили ставки посуточной аренды в 70 городах России в августе 2017 года и составили рейтинг населенных пунктов по этому критерию.

Как следует из исследования, в Самаре данной услугой можно воспользоваться за 1 385 рубля. В рейтинге Avito областная столица находится на 19 месте. Тольятти находится на 55 месте, здесь квартиру на сутки можно снять за 1 161 рубля.

Первую строчку рейтинга занял Владивосток. Средняя ставка посуточной аренды в городе составила 2,44 тыс. рублей - больше, чем в крупных туристических центрах. На втором месте оказалась Москва, где суточная стоимость аренды достигла 2,3 тыс. рублей. Ненамного ниже ставки в Сочи, замкнувшем топ-3.

В конце рейтинга оказались небольшие города России, которые не являются крупными туристическими или промышленными центрами. Так, последние места заняли Стерлитамак и Киров, где стоимость посуточной аренды составляет менее 1 тысячи рублей. В число городов с минимальными ставками вошли также Магнитогорск, Волжский и Курск.