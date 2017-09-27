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Образование и работа

Самарские преподаватели могут представить свои методразработки по финансовой грамотности для школьников на всероссийский конкурс

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Конкурс организован сообществом профессионалов финансового рынка "САПФИР", издательством "Просвещение" и академией повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Минобрнауки РФ при экспертной и информационной поддержке Банка России.

В конкурсе могут принять участие школы, включившие курс "Основы финансовой грамотности" в программу на 2017/2018 учебный год в рамках обязательных учебных предметов "Обществознание" или "Экономика" или планирующие включение данного курса в образовательный процесс. Цель соревнований - выявление и распространение наиболее эффективных педагогических практик, направленных на повышение финансовой грамотности школьников.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 13 октября 2017 года. Победители будут объявлены 19 октября на церемонии награждения.

Присланные работы будут оцениваться по трем номинациям:

- лучшая рабочая программа учебного курса по финансовой грамотности основного общего образования (5-9 классы);
- лучшая рабочая программа учебного курса по финансовой грамотности среднего общего образования (10-11 классы);
- лучшие методические материалы по финансовой грамотности (в форме презентации).

В каждой номинации определяется один победитель. Он получит диплом, учебно-методические комплекты (УМК) "Основы финансовой грамотности" на один класс, а также соответствующее количество лицензий на активацию электронных версий УМК. Участники конкурса, занявшие вторые и третьи места, получат лицензионную электронную версию УМК для одного класса. Всем участникам будут выданы сертификаты об участии в конкурсе.

Работы победителей в каждой из трех номинаций в начале ноября будут опубликованы на сайтах организаторов конкурса и Банка России.

Теги: Центробанк РФ конкурс образование финансовая грамотность преподаватель Самарская область

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