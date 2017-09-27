По индексу бургера Самара заняла предпоследнее место в стране

Delivery Club изучил покупательную способность жителей крупнейших городов России, подсчитав, сколько бургеров могут позволить себе их жители на среднюю зарплату. Для проведения исследования эксперты службы доставки использовали открытые данные о средней зарплате и прожиточном минимуме в 18 крупнейших российских городах.

Самый высокий индекс бургера, естественно, оказался в Москве. В столице среднемесячного дохода хватит на 127 среднестатистических булочек с котлетой. Второе место досталось Санкт-Петербургу: здесь горожанам по карману 102 бургера. С минимальным отрывом за ним следует Тюмень, здесь индекс бургера равен 101. А вот в Самаре на среднюю зарплату можно купить только 51 бургер.

Меньше нас бургеров могут позволить себе только жители Нижнего Новгорода, который оказался на последней строчке рейтинга и отстал по индексу бургера от Москвы в 2,6 раза.

Также эксперты измерили покупательную способность населения альтернативными способами, взяв за основу цены на самый дорогой и самый дешевый бургер, которые можно заказать через Delivery Club в каждом из городов. Оказалось, что больше всего дорогих бургеров могут позволить себе владивостокцы (77), москвичи (70) и красноярцы (64), а дешевых - жители Москвы (251), Сочи (229) и Санкт-Петербурга (225).