По индексу бургера Самара заняла предпоследнее место в стране

Delivery Club изучил покупательную способность жителей крупнейших городов России, подсчитав, сколько бургеров могут позволить себе их жители на среднюю зарплату. Для проведения исследования эксперты службы доставки использовали открытые данные о средней зарплате и прожиточном минимуме в 18 крупнейших российских городах.
Самый высокий индекс бургера, естественно, оказался в Москве. В столице среднемесячного дохода хватит на 127 среднестатистических булочек с котлетой. Второе место досталось Санкт-Петербургу: здесь горожанам по карману 102 бургера. С минимальным отрывом за ним следует Тюмень, здесь индекс бургера равен 101. А вот в Самаре на среднюю зарплату можно купить только 51 бургер.
Меньше нас бургеров могут позволить себе только жители Нижнего Новгорода, который оказался на последней строчке рейтинга и отстал по индексу бургера от Москвы в 2,6 раза.
Также эксперты измерили покупательную способность населения альтернативными способами, взяв за основу цены на самый дорогой и самый дешевый бургер, которые можно заказать через Delivery Club в каждом из городов. Оказалось, что больше всего дорогих бургеров могут позволить себе владивостокцы (77), москвичи (70) и красноярцы (64), а дешевых - жители Москвы (251), Сочи (229) и Санкт-Петербурга (225).
Последние комментарии
Ярмарка дорогая. Привожу цены по рыбе. Навагу в субботу я купил на Норде за 140 рублей за кг. На ярмарке это рыба стоила 255 за кг. А корюшке на яр марке продавали больше чем за 400 рублей за кг. Хотя две недели назад я купил подобную рыбу на рынке в 15 мкр за 275 рублей. Не буду утверждать, но как показалось мед продавали китайский, так на замеченных мной пластмассовых флягах были иероглифы. Выбор чая ничего. Но тоже можно употребить слова Плюшкина....Чай напиток дорогой. А сырные рулеты в соседнем с ярмаркой перекрестком на 200 рублей дешевле. В следующий раз цены должны адекватнее
Так конец когда?