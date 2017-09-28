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В МЕГЕ возобновили работу ледовый каток и школа фигурного катания

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Начиная с 27 сентября в ТЦ "МЕГА" возобновил работу ледовый каток. Стоимость одного сеанса катания теперь составляет 150 рублей, коньки напрокат выдаются бесплатно (под залог удостоверения личности или 1 тыс. рублей).

Прокат коньков открыт с 10.00 до 23.00. Длительность одного сеанса катания — 1,5 часа.

Также на катке работает школа фигурного катания. Занятия проходят по четвергам и воскресеньям. Стоимость одного урока — 250 рублей.

Теги: ТЦ Мега Самара Ледовый каток каток коньки развлечения

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