Российские железные дороги намерены провести однодневную скидочную акцию для пассажиров старше 60 лет. 1 октября, в день пожилого человека, они смогут купить билеты в купе со скидкой в 50%.
РЖД проводит скидочную акцию для пожилых пассажиров
МОСКВА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы: Ольга Гальчинская
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Билеты будут доступны для покупки на даты до 29 ноября. При посадке в поезд потребуется паспорт или иной документ с указанием даты рождения пассажира. Скидка доступна на поезда российского формирования по маршрутам внутри России, за исключением направлений Москва-Назрань и Москва-Нальчик.