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Права потребителя

Жительница Сызрани заплатит штраф за то, что представлялась турагентом

СЫЗРАНЬ. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В региональное УФАС России поступило обращение, в котором сообщалось о том, что в городе Сызрань распространяется реклама турагентства "АНИТА-тур" предлагающего автобусные туры, зарубежные поездки, круизы по Волге и оформление загранпаспортов.

По мнению заявителя данная реклама содержит признаки нарушения закона о рекламе, так как сообщение об услугах туристического агентства "АНИТА-тур" распространялось физическим лицом, не являющимся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

В процессе проверки выяснилось, что согласно записи ЕГРИП гражданка Н.А.С. прекратила свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя 10 марта 2015 года. Таким образом сотрудники антимонопольного органа установили, что турагентская деятельность осуществлялась с нарушением норм закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". 

Реклама была признана ненадлежащей и материалы переданы для возбуждения дела об административном правонарушении.

Теги: Сызрань УФАС реклама туризм закон нарушения

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Кто б устранил подачу воды в пос. Рощинский, которую не то чтоб пить, умыться, приготовить поесть? Унитаз смыть становится страшно. Вся таблица Менделеева присутствует и Роспортебнадзору наплевать,вода просто подается коричневая,глина,песок,грязь,разводы нефти,пора очередь занимать в морг,поидука Я заранее и запишусь, УК ООГУЖФ и Гл АДМИНИСТРАЦИИ наплевать на проблемы военного городка, отломаный кусок общества.

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