Жительница Сызрани заплатит штраф за то, что представлялась турагентом

В региональное УФАС России поступило обращение, в котором сообщалось о том, что в городе Сызрань распространяется реклама турагентства "АНИТА-тур" предлагающего автобусные туры, зарубежные поездки, круизы по Волге и оформление загранпаспортов.
По мнению заявителя данная реклама содержит признаки нарушения закона о рекламе, так как сообщение об услугах туристического агентства "АНИТА-тур" распространялось физическим лицом, не являющимся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.
В процессе проверки выяснилось, что согласно записи ЕГРИП гражданка Н.А.С. прекратила свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя 10 марта 2015 года. Таким образом сотрудники антимонопольного органа установили, что турагентская деятельность осуществлялась с нарушением норм закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации".
Реклама была признана ненадлежащей и материалы переданы для возбуждения дела об административном правонарушении.
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Кто б устранил подачу воды в пос. Рощинский, которую не то чтоб пить, умыться, приготовить поесть? Унитаз смыть становится страшно. Вся таблица Менделеева присутствует и Роспортебнадзору наплевать,вода просто подается коричневая,глина,песок,грязь,разводы нефти,пора очередь занимать в морг,поидука Я заранее и запишусь, УК ООГУЖФ и Гл АДМИНИСТРАЦИИ наплевать на проблемы военного городка, отломаный кусок общества.
Эх Самара городок... Жителям необходимо было оценить город на ДВА БАЛЛА,более грязного и пыльного города Я еще не встречала,позор коммунальным службам и как можно не заниматься таковои службе как раньше было ЗЕЛЕНЬ СТРОЙ, или у нас только волнует Градоначальника чтоб ул Ленинградская да центр набережной имел благородный вид.... или Начальство на вертолетах на иаботу добираются и не видят что на перефирии творится,а уж про Зиму воооообще молчу так и хочется просить ГДЕ ДЕНЬГИ КУДА ИХ СПИСЫВАЮТ....