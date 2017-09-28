Жительница Сызрани заплатит штраф за то, что представлялась турагентом

В региональное УФАС России поступило обращение, в котором сообщалось о том, что в городе Сызрань распространяется реклама турагентства "АНИТА-тур" предлагающего автобусные туры, зарубежные поездки, круизы по Волге и оформление загранпаспортов.

По мнению заявителя данная реклама содержит признаки нарушения закона о рекламе, так как сообщение об услугах туристического агентства "АНИТА-тур" распространялось физическим лицом, не являющимся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

В процессе проверки выяснилось, что согласно записи ЕГРИП гражданка Н.А.С. прекратила свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя 10 марта 2015 года. Таким образом сотрудники антимонопольного органа установили, что турагентская деятельность осуществлялась с нарушением норм закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации".

Реклама была признана ненадлежащей и материалы переданы для возбуждения дела об административном правонарушении.