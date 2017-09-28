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Рынок жилья Недвижимость

В рейтинге доступности аренды жилья Тольятти находится на 20 месте, Самара - на 64-м

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Эксперты портала Domofond.ru проанализировали данные Domofond.ru и Avito о средней заработной плате населения и ценах предложения в сфере аренды жилья в 75 крупнейших городах страны и определили, в каких городах аренда жилой недвижимости наиболее доступна.

По данным исследования, Тольятти находится на 20 месте рейтинга. Здесь при средней зарплате 27,2 тыс. рублей семья из двух человек на аренду однокомнатной квартиры тратит 18% от дохода (9,6 тыс. рублей).

В Самаре на аренду однокомнатной квартиры нужно направить 24% дохода. Средняя ставка по снятому жилью в областной столице составляет 15,1 тыс.рублей, а средняя заработная плата - 31,4 тыс.рублей.

На основании анализа экспертов в среднем по России семьи из двух работающих человек тратят на аренду однокомнатного жилья от 14% до 35% своего ежемесячного дохода. Наиболее выгодные ставки - в Нижнем Тагиле, Пензе и Стерлитамаке. А вот городом с наименее доступными для населения однокомнатными квартирами является Симферополь. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице Крыма составляет 22,8 тыс. рублей в месяц, что дороже, чем в большинстве городов России. При этом хотя средний уровень дохода в Симферополе и выше общероссийского, но незначительно. В Севастополе доступность однокомнатных квартир составляет 30%, а в Сочи - 28%.

Москва и Санкт-Петербург также оказались на последних строках рейтинга. Семьи с двумя работающими взрослыми тратят на аренду квартир в столице примерно 33% от дохода. Традиционно в Москве фиксируются самые высокие зарплаты (в среднем 51,6 тыс. рублей в месяц), однако и арендные ставки в городе также являются самыми большими по стране - 34,5 тыс.рублей.

Теги: Domofond Avito.ru аренда жилья зарплата рейтинг исследования Самара Тольятти

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