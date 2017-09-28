В расписании аэропорта Курумоч появились рейсы в чешский Пардубице

Авиакомпания "Россия" совместно с туроператором "Библиоглобус" c 31 октября запускает чартерные рейсы из Самары в Пардубице (Чехия). Вылеты из Международного аэропорта Курумоч будут осуществляться два раза в неделю - по вторникам и пятницам. Для перевозки пассажиров авиакомпания планирует использовать Boeing 737.

Рейс в Пардубице - новинка в маршрутной сети самарского аэропорта. В настоящее время Чешская Республика представлена в расписании только регулярными рейсами в Прагу, которые дважды в неделю выполняет авиакомпания Czech Airlines. Прага стала одним из первых зарубежных направлений, куда начались прямые регулярные рейсы из аэропорта Курумоч.

Согласно новому зимнему расписанию, которое вступит в силу в конце октября, Czech Airlines планирует осуществлять до трех рейсов в неделю (понедельник, четверг, суббота). Прага входит в десятку популярных зарубежных направлений в расписании самарского аэропорта, в 2017-м этим маршрутом воспользовались 18,8 тысяч пассажиров.