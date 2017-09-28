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В расписании аэропорта Курумоч появились рейсы в чешский Пардубице Какие заграничные курорты предлагают пляжный отдых в октябре Стартовали акции раннего бронирования на горнолыжные курорты Избитая на отдыхе самарчанка судится с туроператором "Библио-глобус" Грузия становится все более популярным направлением

Отдых за рубежом Отдых

В расписании аэропорта Курумоч появились рейсы в чешский Пардубице

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮА.
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Авиакомпания "Россия" совместно с туроператором "Библиоглобус" c 31 октября запускает чартерные рейсы из Самары в Пардубице (Чехия). Вылеты из Международного аэропорта Курумоч будут осуществляться два раза в неделю - по вторникам и пятницам. Для перевозки пассажиров авиакомпания планирует использовать Boeing 737.

Рейс в Пардубице - новинка в маршрутной сети самарского аэропорта. В настоящее время Чешская Республика представлена в расписании только регулярными рейсами в Прагу, которые дважды в неделю выполняет авиакомпания Czech Airlines. Прага стала одним из первых зарубежных направлений, куда начались прямые регулярные рейсы из аэропорта Курумоч.

Согласно новому зимнему расписанию, которое вступит в силу в конце октября, Czech Airlines планирует осуществлять до трех рейсов в неделю (понедельник, четверг, суббота). Прага входит в десятку популярных зарубежных направлений в расписании самарского аэропорта, в 2017-м этим маршрутом воспользовались 18,8 тысяч пассажиров.

Теги: Самара Чехия авиация транспорт туризм Пардубице Czech Airlines

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Последние комментарии

Александр ( 20 ноября 2015 11:05 Пассажиры Курумоча, вылетая в жаркие страны, могут оставлять теплые вещи в аэропорту

Т.е если я лечу семье ( 4 человека ) на 10 дней, то должен оставить 4000 руб. Уж как-нибудь до самолета и трансферного автобуса дотащу !

Ольга Галдина 10 сентября 2014 12:19 Самарцам, купившим туры у "Лабиринта", вернут от 2,8% до 7,6% потраченной суммы

А мы отдали 130 тыс. за поездку в Болгарию для семьи из 2-х взрослых и двух детей. Из них нам вернулись 9700- комиссия турагенства и 7901,25 от компании "ВСК", очень здорово. Вопрос, кто вернет нам оставшиеся деньги, за которые пахали весь год, и кто возместит моральный вред?

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