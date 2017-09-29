В Самарской области начнет работу "горячая линия" про профилактике гриппа и ОРВИ

В управлении Роспотребнадзора по Самарской области и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" со 2 по 16 октября текущего года будет работать "горячая линия", посвященная профилактике гриппа и ОРВИ. Консультирование граждан будет осуществляться специалистами ведомств по телефонам (846) 2674294 и с (846) 2603821.

Пресс-служба Роспотребнадзора напоминает, что вакцинация является самым эффективным способом защиты от гриппа. Все современные вакцины против гриппа, как отечественные, так и зарубежные, являются высокоэффективными и безопасными, их состав полностью отвечает рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).