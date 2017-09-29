16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
На ж/д вокзале Самары можно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ Удаление катаракты возможно в любом возрасте и при многих заболеваниях Как выбрать стоматологическую клинику Самарцы все чаще попадают в больницы после водных процедур Наркоз без рецепта, или Как вылечить зубы без риска для жизни

Диагностика, лечение и профилактика Красота и здоровье

В Самарской области начнет работу "горячая линия" про профилактике гриппа и ОРВИ

САМАРА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 197
Версия для печати

В управлении Роспотребнадзора по Самарской области и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" со 2 по 16 октября текущего года будет работать "горячая линия", посвященная профилактике гриппа и ОРВИ. Консультирование граждан будет осуществляться специалистами ведомств по телефонам (846) 2674294 и с (846) 2603821.

Пресс-служба Роспотребнадзора напоминает, что вакцинация является самым эффективным способом защиты от гриппа. Все современные вакцины против гриппа, как отечественные, так и зарубежные, являются высокоэффективными и безопасными, их состав полностью отвечает рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В Самарской области продолжается прививочная кампания против гриппа. По состоянию на 28 сентября на территорию региона поступила вакцина для иммунизации против гриппа для взрослых 506,5 тысяч доз, что составило 48,8% от заявленного количества и 185,6 тысяч доз (50,1% от заявки) — для иммунизации детей. Всего привито 459,7 тысяч человек, что составило 14,4% от населения области.

Что вы слушаете по радио?

Музыку
Новости
Ток-шоу
Политические передачи
Юмористические программы
Всего проголосовало 195
архив опросов

Последние комментарии

f h 22 июня 2016 07:08 В 2016 году от клещевого энцефалита вакцинировались 7,5 тыс. жителей области

Еслиб еще эти прививки делали. Муж в марте сделал прививку в 15 поликлинике, а следующую сделать не может - нет вакцины и сказали, что в Самарскую область вакцина не закуплена. И вообще ее не имеют права делать населению в целях профилактики, т.к она не входит в этот список.

Алексей Сорокин 28 мая 2015 20:10 В Загородном парке Самары ребенка укусил энцефалитный клещ

ну и где обработка парков и скверов в Самаре от клещей?

Фото на сайте

Выставка "Дентал-Экспо" собрала в Самаре ведущих специалистов в области стоматологии

Выставка "Дентал-Экспо" собрала в Самаре ведущих специалистов в области стоматологии

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1