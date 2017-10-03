Самарцам предлагают новый формат путешествия — театральные туры

Иногда чтобы познакомиться с городом, не достаточно простых прогулок по его улочкам и осмотра наиболее известных достопримечательностей. Чтобы заглянуть глубже, можно побывать в театре или окунуться в культурную жизнь.

Вечер в храме Мельпомены

Посещение театров нередко входит в программу сборных или корпоративных туров. Например, отправившись в Марий Эл, можно послушать орган в театре оперы и балета и посмотреть фольклорную программу. "Некоторые туры предполагают выход в театр в соответствии с репертуаром, — говорит генеральный директор туристической компании "Сказка странствий" Мария Бондарева. — Всегда приятно скоротать вечерок, посмотрев хороший спектакль".

Нередко туристы, приобретая экскурсионный тур, просят забронировать и билеты в театр — в индивидуальном, так сказать, порядке. "Почти каждый тур предполагает наличие свободного времени, — комментирует директор по развитию бизнеса компании "Посети Тур" Виталий Семенов, — и никто не мешает выделить один-два вечера на то, чтобы посмотреть спектакли. Время от времени туристы просят забронировать билеты в театры Москвы, Санкт-Петербурга или Казани. В менее крупных городах обычно нет проблем приобрести билеты на месте".





Куда отправить школьника на осенние каникулы Еще только-только начался учебный год, а школьники уже строят планы на осенние каникулы. И это, наверное, правильно. Ведь если вы собираетесь в экскурсионную поездку всем классом, определиться с выбором следует заранее.

Что там, за кулисами

Иногда туристам предлагаются тематические театральные поездки в другие города. Таких программ не много, но они есть. Например, с 13 по 15 октября самарцы могут отправиться в тур "Саратов театральный". Кстати, в этом городе насчитывается около десяти театров, посетить все за пару дней, конечно, невозможно, но побывать в двух-трех вполне реально.

Ехать до Саратова недолго, на автобусе около семи — восьми часов. Ночных переездов не предполагается: отправившись из Самары рано утром, в обед вы уже будете на месте. При бронировании тура вам предложат ознакомиться с репертуаром и выбрать спектакли, которые вам придутся больше всего по душе. В один из вечеров можно будет посмотреть, например, балет "Девушка и смерть" в Театре оперы и балета, концерт оперетты в Театре оперетты или "Живой труп" в Театре драмы им. Слонова. Во второй вечер предлагается к просмотру оперетта "Принцесса цирка" в Театре оперы и балета, "Венская кровь" в театре оперетты и "Женитьба" Гоголя в Театре драмы.

Программа не обязательная, при желании можно сделать выбор в пользу любого другого театра — Академического ТЮЗа им. Киселева, театра русской комедии, театра кукол "Теремок", муниципального нового драматического театра "Версия", театра "Балаганчик", театра магии и фокусов "Самокат". Как пояснил директор Агентства путешествий РУМБ Игорь Степанов, билеты можно заказать заранее, а можно определиться со своими предпочтениями на месте и приобрести непосредственно перед спектаклем.

В рамках тура вам будет предложена экскурсия "Закулисье" в саратовский театр кукол "Теремок". "Здесь покажут то, что зритель видит очень редко, — говорит Игорь Степанов. — Куклохранилище, бутафорский цех, все пространство закулисья. Вы узнаете, как выглядят "изнутри" спектакли театра "Петрушка на войне", "Три поросенка", "Царевна-лягушка" и "Чебурашка и его друзья". После экскурсии можно будет посмотреть спектакль".

Прогулки по Саратовскому Арбату

Конечно, только лишь театрами и спектаклями программа этого тура не ограничивается. Туристы также увидят основные достопримечательности города и побывают в наиболее красивых его уголках. Знакомство с Саратовом начнется с обзорной автобусно-пешеходной экскурсии. Вы проедете по улицам старинного купеческого города. Глядя на Троицкий собор на Музейной площади, можно представить жизнь старого Саратова, проехав вдоль по набережной Космонавтов, познакомиться с Саратовом космическим, а оказавшись у городского сада "Липки" и на Театральной площади — окунуться в атмосферу культурной жизни города. Непременно стоит прогуляться по "саратовскому Арбату" — так называют пешеходную часть проспекта Кирова — и посмотреть на Саратов купеческий, шепнуть заветное желание на ухо "саратовскому гармонисту" и постоять под руку с "женатым" под "золотыми огнями" саратовских фонарей.

В программе тура также экскурсия на Соколову гору. В парке Победы можно будет увидеть экспонаты времен Второй мировой войны и полюбоваться панорамой города, а в этнографическом комплексе "Национальная деревня" познакомиться с бытом разных народностей. За дополнительную плату предлагается загородная экскурсия в город Энгельс с посещением Архитектурного комплекса "Гагаринское поле", где вы сможете увидеть место приземления первого космонавта.

Игорь Степанов, директор Агентства путешествий РУМБ:

— Театральный тур в Саратов — не единственное подобное предложение для самарцев. Сейчас в стадии проработки аналогичные варианты маршрутов в Ульяновск, Казань, Пензу… Если такие программы заинтересуют туристов, мы готовы делать аналогичные туры вплоть до Москвы, Санкт-Петербурга, Вены и Милана.