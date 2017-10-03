16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
Самарцам предлагают новый формат путешествия — театральные туры Куда отправить школьника на осенние каникулы С 23 по 27 сентября в Москве пройдет VII международный фестиваль "Круг света" Стартовали акции раннего бронирования на горнолыжные курорты На каких курортах недуги вместе с врачами лечат термальные воды

Отдых в России Отдых

Самарцам предлагают новый формат путешествия — театральные туры

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 125
Версия для печати

Иногда чтобы познакомиться с городом, не достаточно простых прогулок по его улочкам и осмотра наиболее известных достопримечательностей. Чтобы заглянуть глубже, можно побывать в театре или окунуться в культурную жизнь.

Фото: Сергей КОКАРЕВ

Вечер в храме Мельпомены

Посещение театров нередко входит в программу сборных или корпоративных туров. Например, отправившись в Марий Эл, можно послушать орган в театре оперы и балета и посмотреть фольклорную программу. "Некоторые туры предполагают выход в театр в соответствии с репертуаром, — говорит генеральный директор туристической компании "Сказка странствий" Мария Бондарева. — Всегда приятно скоротать вечерок, посмотрев хороший спектакль".

Нередко туристы, приобретая экскурсионный тур, просят забронировать и билеты в театр — в индивидуальном, так сказать, порядке. "Почти каждый тур предполагает наличие свободного времени, — комментирует директор по развитию бизнеса компании "Посети Тур" Виталий Семенов, — и никто не мешает выделить один-два вечера на то, чтобы посмотреть спектакли. Время от времени туристы просят забронировать билеты в театры Москвы, Санкт-Петербурга или Казани. В менее крупных городах обычно нет проблем приобрести билеты на месте".

Куда отправить школьника на осенние каникулы Куда отправить школьника на осенние каникулы
Еще только-только начался учебный год, а школьники уже строят планы на осенние каникулы. И это, наверное, правильно. Ведь если вы собираетесь в экскурсионную поездку всем классом, определиться с выбором следует заранее.

Что там, за кулисами

Иногда туристам предлагаются тематические театральные поездки в другие города. Таких программ не много, но они есть. Например, с 13 по 15 октября самарцы могут отправиться в тур "Саратов театральный". Кстати, в этом городе насчитывается около десяти театров, посетить все за пару дней, конечно, невозможно, но побывать в двух-трех вполне реально.

Ехать до Саратова недолго, на автобусе около семи — восьми часов. Ночных переездов не предполагается: отправившись из Самары рано утром, в обед вы уже будете на месте. При бронировании тура вам предложат ознакомиться с репертуаром и выбрать спектакли, которые вам придутся больше всего по душе. В один из вечеров можно будет посмотреть, например, балет "Девушка и смерть" в Театре оперы и балета, концерт оперетты в Театре оперетты или "Живой труп" в Театре драмы им. Слонова. Во второй вечер предлагается к просмотру оперетта "Принцесса цирка" в Театре оперы и балета, "Венская кровь" в театре оперетты и "Женитьба" Гоголя в Театре драмы.

Программа не обязательная, при желании можно сделать выбор в пользу любого другого театра — Академического ТЮЗа им. Киселева, театра русской комедии, театра кукол "Теремок", муниципального нового драматического театра "Версия", театра "Балаганчик", театра магии и фокусов "Самокат". Как пояснил директор Агентства путешествий РУМБ Игорь Степанов, билеты можно заказать заранее, а можно определиться со своими предпочтениями на месте и приобрести непосредственно перед спектаклем.

В рамках тура вам будет предложена экскурсия "Закулисье" в саратовский театр кукол "Теремок". "Здесь покажут то, что зритель видит очень редко, — говорит Игорь Степанов. — Куклохранилище, бутафорский цех, все пространство закулисья. Вы узнаете, как выглядят "изнутри" спектакли театра "Петрушка на войне", "Три поросенка", "Царевна-лягушка" и "Чебурашка и его друзья". После экскурсии можно будет посмотреть спектакль".

Стоимость тура "Саратов театральный" с проездом и проживанием — от 7 тыс. рублей на человека. Билеты в театры оплачиваются дополнительно, их стоимость от 150 до 420 рублей.

Прогулки по Саратовскому Арбату

Конечно, только лишь театрами и спектаклями программа этого тура не ограничивается. Туристы также увидят основные достопримечательности города и побывают в наиболее красивых его уголках. Знакомство с Саратовом начнется с обзорной автобусно-пешеходной экскурсии. Вы проедете по улицам старинного купеческого города. Глядя на Троицкий собор на Музейной площади, можно представить жизнь старого Саратова, проехав вдоль по набережной Космонавтов, познакомиться с Саратовом космическим, а оказавшись у городского сада "Липки" и на Театральной площади — окунуться в атмосферу культурной жизни города. Непременно стоит прогуляться по "саратовскому Арбату" — так называют пешеходную часть проспекта Кирова — и посмотреть на Саратов купеческий, шепнуть заветное желание на ухо "саратовскому гармонисту" и постоять под руку с "женатым" под "золотыми огнями" саратовских фонарей.

В программе тура также экскурсия на Соколову гору. В парке Победы можно будет увидеть экспонаты времен Второй мировой войны и полюбоваться панорамой города, а в этнографическом комплексе "Национальная деревня" познакомиться с бытом разных народностей. За дополнительную плату предлагается загородная экскурсия в город Энгельс с посещением Архитектурного комплекса "Гагаринское поле", где вы сможете увидеть место приземления первого космонавта.

Игорь Степанов, директор Агентства путешествий РУМБ:

— Театральный тур в Саратов — не единственное подобное предложение для самарцев. Сейчас в стадии проработки аналогичные варианты маршрутов в Ульяновск, Казань, Пензу… Если такие программы заинтересуют туристов, мы готовы делать аналогичные туры вплоть до Москвы, Санкт-Петербурга, Вены и Милана.

Что вы слушаете по радио?

Музыку
Новости
Ток-шоу
Политические передачи
Юмористические программы
Всего проголосовало 195
архив опросов

Последние комментарии

Артем stroysamaru 21 апреля 2016 09:41 "Саратовские авиалинии" запускают регулярные рейсы из Самары в Минеральные Воды

Даже в Саратове есть свои авиалинии

Татьяна Куликова 02 марта 2016 09:48 В аэропорту Курумоч из-за метеоусловий задерживается около 30 рейсов

Согласно онлайн-табло у нас самолет рейс SU 1776 Москва-Самара уже прилетел в Самару, а на самом деле мы еще в Москве. Уж в этом то можно порядок навести

Фото на сайте

Вниз до Астрахани на "Александре Невском"

Вниз до Астрахани на "Александре Невском"

Вверх до Нижнего Новгорода на "Алексее Толстом"

Вверх до Нижнего Новгорода на "Алексее Толстом"

Из Самары в Волгоград: теперь и самолетом

Из Самары в Волгоград: теперь и самолетом

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5