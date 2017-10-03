В Самаре объединяются школы №91 и №151

Постановлением администрации Самары МБОУ к школе № 91 присоединяется МБОУ школа № 151. Реорганизация проводится с целью оптимизации системы образования городского округа.

Школа № 91 находится по адресу ул. Балаковская, 10А, школа № 151 располагается в нескольких кварталах от нее по адресу пер. Бельский д. 9. Планируется, что реорганизация будет проведена в трехмесячный срок.