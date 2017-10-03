"Шарм-Profi" готов удивлять посетителей

Вот уже 12 лет каждую осень Самара на 4 дня собирает лучших мастеров красоты и здоровья. И этот год не исключение.
5-8 октября 2017 года состоится межрегиональная специализированная выставка индустрии красоты "Шарм-Profi". Nail-дизайнеры, косметологи, парикмахеры соберутся, чтобы показать свои достижения, узнать новые тренды и поучиться у признанных мастеров.
Свыше 100 стендов-экспонентов по всем направлениям beauty-индустрии соберут никак не меньше 8000 посетителей за 4 дня выставки.
В этом году пройдут сразу два чемпионата: мастеров ногтевого сервиса и массажистов. Специалисты поделятся секретами подологии, косметологии, дадут мастер-классы по визажу и парикмахерскому искусству.
Последние комментарии
В " Васильке"в, Дом Сельского, цена 300 руб,а мастера= чудо!
Михаил, а на чем же, по мнению остеопата, надо передвигаться, чтобы причинить наименьший вред для позвоночника? На велосипеде тоже трясет. а пешком не везде дойдешь, далековато бывает