"Шарм-Profi" готов удивлять посетителей

Вот уже 12 лет каждую осень Самара на 4 дня собирает лучших мастеров красоты и здоровья. И этот год не исключение.

5-8 октября 2017 года состоится межрегиональная специализированная выставка индустрии красоты "Шарм-Profi". Nail-дизайнеры, косметологи, парикмахеры соберутся, чтобы показать свои достижения, узнать новые тренды и поучиться у признанных мастеров. Свыше 100 стендов-экспонентов по всем направлениям beauty-индустрии соберут никак не меньше 8000 посетителей за 4 дня выставки. В этом году пройдут сразу два чемпионата: мастеров ногтевого сервиса и массажистов. Специалисты поделятся секретами подологии, косметологии, дадут мастер-классы по визажу и парикмахерскому искусству.