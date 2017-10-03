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Косметология и фитнес Красота и здоровье

"Шарм-Profi" готов удивлять посетителей

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вот уже 12 лет каждую осень Самара на 4 дня собирает лучших мастеров красоты и здоровья. И этот год не исключение.

5-8 октября 2017 года состоится межрегиональная специализированная выставка индустрии красоты "Шарм-Profi". Nail-дизайнеры, косметологи, парикмахеры соберутся, чтобы показать свои достижения, узнать новые тренды и поучиться у признанных мастеров.

Свыше 100 стендов-экспонентов по всем направлениям beauty-индустрии соберут никак не меньше 8000 посетителей за 4 дня выставки.

В этом году пройдут сразу два чемпионата: мастеров ногтевого сервиса и массажистов. Специалисты поделятся секретами подологии, косметологии, дадут мастер-классы по визажу и парикмахерскому искусству.

Теги: выставка мастер-класс косметология красота парикмахерская Экспо-Волга Самара

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