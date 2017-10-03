Об отдыхе в новогодние каникулы выгоднее позаботиться в октябре

Пора летних отпусков закончилась. И как только за окном похолодало, мы стали мечтать о новогоднем отдыхе. Чтобы провести его интересно, полезно и не слишком дорого, лучше побеспокоиться уже сейчас. Именно октябрь - время, когда появляются наиболее выгодные предложения о проведении новогодних каникул.

Так, со 2 по 8 января 2018 года можно устроить себе замечательный праздник и провести новогодние каникулы в курортном отеле "Самарский". В течение всего октября здесь действуют скидки по акции раннего бронирования. Причем как на отдых с лечением, так и просто на гостиничные услуги.

В этом отеле гостям предлагают великолепные условия проживания. Отдыхающие могут выбрать размещение на свой вкус в номерах различных категорий или в двухэтажных срубовых домах. Те, кто планирует провести новогодние праздники всей семьей, могут быть уверены, что скучно не будет никому. Для самых маленьких гостей постоянно открыта детская комната. Для малышей с 3 до 7 лет будет организована новогодняя елка с Дедом Морозом, Снегурочкой и традиционными новогодними играми. Для детей постарше (с 7 лет) устроят новогоднюю шоу-программу. 7 января взрослых и детей ждут на Рождественские гулянья в парке санатория.

Милых дам наверняка заинтересует салон красоты, в котором за дополнительную плату специалисты предложат различные процедуры по уходу за лицом и телом, парикмахерские услуги, различные виды массажа. Для любителей танцев устраиваются вечерние дискотеки. В киноконцертном зале проходят показы популярных отечественных и зарубежных фильмов, выступления творческих коллективов. В ресторане "Пир" каждый день тематические вечеринки.

Гости, которые предпочитают активный зимний отдых, по достоинству оценят каток на территории "Самарского". Также можно покататься на лыжах как на территории, так и спустившись к Волге. Для тех, кто любит летние виды спорта, работают закрытые спортивные площадки, где можно поиграть в большой и настольный теннис, волейбол, мини-футбол, бильярд, аэрохоккей. Отдыхающие могут посещать бассейн, вода в котором очищается без хлора и химии, благодаря чему и взрослые, и дети будут чувствовать себя комфортно.

Кроме того, выбирая программу отдыха "Новогодний заезд с лечением", можно пройти профилактику и лечение сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной, эндокринной систем, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, лор-органов, гинекологических, урологических, аллергических заболеваний, нарушений обмена веществ. По особым программам проводится оздоровление детей и подростков.

Отдых в новогодние каникулы ежегодно пользуется у самарцев такой популярностью, что вместить всех желающих курортный отель не сможет. Поэтому и предлагает узнать подробности акции и забронировать отдых прямо сейчас по телефону (846) 302-13-13.

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