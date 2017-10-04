В "Мега Сити" открывается гастрономический бутик

8 октября в ТРЦ "Мега Сити" откроется новый для Самары фермерский магазин Good food market. Он не будет похож на обычный рынок, разве что кроме происхождения гастрономических товаров, утверждают в пресс-службе торгового центра.
Good food market представляет собой food hall площадью 106 кв. м или гастрономический бутик, где будут представлены продукты преимущественно местного производителя, но, вместе с тем, европейского уровня. По задумке на прилавках будет представлена молочная продукция, мясо, птица, рыба, колбасы — без концентратов, химических добавок и так называемых "Е-шек".
С сетевыми супермаркетами новый магазин не будет пересекаться по ассортименту. Владельцы Good food marketа несколько лет продавали фермерскую продукцию через свой интернет-магазин. Сообщается, что у них имеется большой опыт отбора свежего, качественного товара и собственный контингент поставщиков и покупателей, которые следят за своим здоровьем и принципиально питаются только натуральными и экологически чистыми продуктами.
В воскресенье, 8 октября гастрономический бутик откроет свои двери пока только в тестовом режиме. Примерно за две недели его ассортимент обещают изрядно пополнить и расширить.
Последние комментарии
Ярмарка дорогая. Привожу цены по рыбе. Навагу в субботу я купил на Норде за 140 рублей за кг. На ярмарке это рыба стоила 255 за кг. А корюшке на яр марке продавали больше чем за 400 рублей за кг. Хотя две недели назад я купил подобную рыбу на рынке в 15 мкр за 275 рублей. Не буду утверждать, но как показалось мед продавали китайский, так на замеченных мной пластмассовых флягах были иероглифы. Выбор чая ничего. Но тоже можно употребить слова Плюшкина....Чай напиток дорогой. А сырные рулеты в соседнем с ярмаркой перекрестком на 200 рублей дешевле. В следующий раз цены должны адекватнее
Так конец когда?