В "Мега Сити" открывается гастрономический бутик

8 октября в ТРЦ "Мега Сити" откроется новый для Самары фермерский магазин Good food market. Он не будет похож на обычный рынок, разве что кроме происхождения гастрономических товаров, утверждают в пресс-службе торгового центра.

Good food market представляет собой food hall площадью 106 кв. м или гастрономический бутик, где будут представлены продукты преимущественно местного производителя, но, вместе с тем, европейского уровня. По задумке на прилавках будет представлена молочная продукция, мясо, птица, рыба, колбасы — без концентратов, химических добавок и так называемых "Е-шек".

С сетевыми супермаркетами новый магазин не будет пересекаться по ассортименту. Владельцы Good food marketа несколько лет продавали фермерскую продукцию через свой интернет-магазин. Сообщается, что у них имеется большой опыт отбора свежего, качественного товара и собственный контингент поставщиков и покупателей, которые следят за своим здоровьем и принципиально питаются только натуральными и экологически чистыми продуктами.

В воскресенье, 8 октября гастрономический бутик откроет свои двери пока только в тестовом режиме. Примерно за две недели его ассортимент обещают изрядно пополнить и расширить.