В Самаре отменили концерт Ольги Кормухиной

12 октября в самарском Доме офицеров должен был состояться концерт российской певицы Ольги Кормухиной. Однако, как сообщает концертное агентство "КонцертСамара", выступление отменилось.

В связи с чем произошла отмена — не уточняется. Отметим, что на 4 октября на концерт Ольги Кормухиной были раскуплены почти все билеты — порядка тысячи штук.

Теперь самарцы могут вернуть деньги, сдав билеты в кассах ТЦ "Вавилон" и ТЦ "Вива Лэнд", а также в день мероприятия в кассе Дома офицеров - с 18:00 до 19:00. Электронные билеты можно вернуть только в ТЦ "Вавилон".