На ноябрьские праздники "РЖД" назначает дополнительные поезда между Самарой и Москвой

В период празднования Дня народного единства и последующих выходных "РЖД" ожидают повышение пассажиропотока. В эти дни для самарцев назначают дополнительный поезд № 239/240 сообщением Уфа — Самара — Москва.

Поезд будет отправляться 2 и 6 ноября из Уфы и 3 и 7 ноября из Москвы. Продажа билетов на этот поезд уже открыта. Приобрести билеты можно во всех железнодорожных кассах и через Интернет — на официальном сайте ОАО "РЖД".

При покупке билета заблаговременно пассажирам будут доступны минимальные цены. Также будут действовать скидки в размере 40% на верхние боковые полки плацкартных вагонов, сообщает "РЖД".