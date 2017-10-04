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Банки и вклады Деньги

В сентябре 2017 года ставки по вкладам упали до исторического минимума

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк России опубликовал свежие результаты мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц. В первой декаде сентября максимальная ставка составила 7,35%, во второй - 7,29%, в третьей - 7,24% годовых.

Только за 2016–2017 годы ставка упала на 2,7 процентных пункта. Для сравнения, в январе 2016 года она составляла 9,999%, в третьей декаде сентября 2016 года - уже 8,69%, а в третьей декаде января 2017 года — 8,175%.

Напомним, что сильнейшее падение ставки по вкладам произошло в 2015 году: с января по декабрь она упала примерно на 5%, с 15,3% до 10%.

В период с января 2012 по декабрь 2013 сильных скачков ставок не отмечалось: с 9,5% ставка снижалась до 8,4%. А наиболее близким к текущей отметке показатель был в июне 2011 года, когда российский банки предлагали вклады под 7,85% годовых.

Для проведения мониторинга использовалась информация десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц: ПАО "Сбербанк", "ВТБ 24", Банк "ВТБ", АО "Райффайзенбанк", АО "Газпромбанк", ПАО "БИНБАНК", АО "Альфа-Банк", ПАО "ФК Открытие", ПАО "Промсвязьбанк", АО "Россельхозбанк".

Теги: банки вклады Центробанк РФ финансовая грамотность процентная ставка

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Последние комментарии

Олеся Лаптева 23 апреля 2017 05:00 Как распознать финансовую пирамиду: советы от Самарского отделения Центробанка

О, Скай Вэй как нельзя лучше иллюстрирует данную статью. Чем безумнее его обещания и идеи, тем с большим энтузиазмом несут лохи-"инвесторы" свои деньги в этот "проект". Когда-нибудь про Скайвэй напишут книжку "Как сделать так, чтоб тебя кормили 100 тыс. людей, а тебе за это ничего не было"))

Дмитрий Игнатьев 08 сентября 2016 06:35 Перед банкротством Эл банк выдал "подставным" компаниям кредитов на 2,2 млрд рублей

Что меня поражает в нашем государстве... Государственная машина самым жёстким образом борется с обычными гражданами, воруя у них деньги с помощью эвакуаторов. Естественно "в интересах самих граждан". За н/с даже в тюрьму сажают, хотя в 96% случаев ничего и не нарушено больше... Но если находится, кто реально украл миллиард и более - он становится, видимо, "уважаемым" для властей человеком и его в лучшем случае "пожурят" (как в указанном случае просто признают банкротом без всяких "посадок")

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