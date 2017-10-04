В сентябре 2017 года ставки по вкладам упали до исторического минимума

Банк России опубликовал свежие результаты мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц. В первой декаде сентября максимальная ставка составила 7,35%, во второй - 7,29%, в третьей - 7,24% годовых.

Только за 2016–2017 годы ставка упала на 2,7 процентных пункта. Для сравнения, в январе 2016 года она составляла 9,999%, в третьей декаде сентября 2016 года - уже 8,69%, а в третьей декаде января 2017 года — 8,175%.

Напомним, что сильнейшее падение ставки по вкладам произошло в 2015 году: с января по декабрь она упала примерно на 5%, с 15,3% до 10%.

В период с января 2012 по декабрь 2013 сильных скачков ставок не отмечалось: с 9,5% ставка снижалась до 8,4%. А наиболее близким к текущей отметке показатель был в июне 2011 года, когда российский банки предлагали вклады под 7,85% годовых.